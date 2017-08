Bilan du groupement territorial dâ€™Alger de la gendarmerie nationale : Lutte sur tous les fronts

Les unités du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d’Alger ont arrêté 1.043 individus impliqués dans 3.080 affaires relevant du droit commun et du crime organisé, dont le trafic de drogue et la falsification de billets de banque, a-t-on appris auprès de ce groupement.

«Il s’agit des affaires traitées au cours de cette période qui relèvent du droit commun (2.822 affaires) et du crime organisé (268), soldées par l’arrestation de 1.043 individus», a indiqué la chargée de communication et des relations générales du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger, le lieutenant Souad Ounis, lors de sa présentation du bilan du 1er semestre 2017.

Concernant les affaires liées au crime organisé (trafic de drogues et de comprimés psychotropes, falsification de billets de banque, trafic de véhicules, immigration clandestine), «10.727 kg de kif traité et 7.063 de comprimés psychotropes ont été saisis», au cours du même semestre. S’agissant de la sécurité routière, le bilan de la GN démontre clairement que le plan drastique et minutieusement préparé par le groupement d’Alger, sous forme de patrouilles diurnes et nocturnes, consolidées par des barrages fixes et itinérants exécutés par les différentes unités au niveau des accès routiers, a permis de réduire, dans une grande proportion, la marge des accidents de la circulation.

À titre d’illustration, il a été enregistré 370 accidents de la circulation au cours du 1er semestre 2017. Ce chiffre a connu une baisse de l’ordre de 34,28% par rapport à la même période de l’année dernière, où 563 accidents ont été enregistrés, a indiqué la même responsable. Évoquant les causes principales de ces accidents, le facteur humain vient en tête, avec 82%, a-t-elle précisé. Par ailleurs, le lieutenant Ounis a fait savoir que 4.339 infractions au code de la route ont été relevées, 18.875 amendes forfaitaires infligées et 19.288 retraits de permis. Il y a lieu de dire, qu’au niveau national, 27.000 gendarmes ont été mobilisés dans le cadre d’un dispositif spécial pour l’application du plan exceptionnel estival Delphine. Ce plan vise la sécurisation des plages, des quartiers sensibles et des routes qui connaissent une activité intense.

Dans le même objectif, 2.000 véhicules, 2.500 motocycles et 38 brigades cynotechniques ont été mobilisés, tout en veillant à l’application rigoureuse des lois relatives à l’utilisation des différentes embarcations (à voile ou à moteurs). Les services de la Gendarmerie nationale avaient pris, également, des mesures, telles que le renforcement de l’activité des brigades territoriales de sécurité routière, des sections de sécurité et d’intervention par des patrouilles pédestres et mobiles, en vue de mettre en échec toute tentative ou intention criminelle qui pourrait porter atteinte à l’ordre public.

