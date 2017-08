PÃ©trole : Le Brent Ã  plus de 51 dollars

Les cours du pétrole se repliaient hier en cours d’échanges européens en l’attente d’éventuelles informations pouvant émaner de la réunion des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) réunis à Abou Dhabi. A la mi-journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 51,65 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 77 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de septembre cédait 71 cents à 48,91 dollars. «Les investisseurs préfèrent attendre de voir ce qui va se passer à la réunion de l’Opep. Les grands producteurs vont vouloir imposer le respect des objectifs», a commenté un analyste. L’Opep et d’autres grands producteurs se sont alliés fin 2016 pour limiter leur production et permettre au marché de retrouver l’équilibre.