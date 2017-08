Chine : Nouvelle hausse des rÃ©serves de changes

Les réserves de devises de la Chine ont de nouveau augmenté en juillet pour le sixième mois consécutif, pour atteindre 3.081 milliards de dollars, a indiqué lundi la banque centrale chinoise (PBOC). Ainsi, les colossales réserves de change de la Chine, les plus importantes du monde, ont augmenté de 23,9 milliards de dollars le mois dernier pour se hisser fin juillet à 3.081 milliards de dollars.

«Les craintes d’une dépréciation continue du yuan se sont très sensiblement apaisées, tout comme a reculé la pression résultant des fuites de capitaux à l’étranger», a indiqué un analyste.

De fait, la deuxième économie mondiale a vu sa croissance économique se stabiliser au deuxième trimestre et de récents indicateurs témoignent d’un sursaut de l’activité : cette embellie de la conjoncture alimente un prudent regain de confiance sur les perspectives du géant asiatique. De ce fait, la confiance dans le renminbi (autre nom du yuan) a suivi, et les fortunes et entreprises chinoises n’éprouvent plus comme l’an dernier l’irrépressible envie de placer leurs fonds à l’étranger pour se prémunir de violentes fluctuations de changes.