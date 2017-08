Forum interprofessionnel du lait et produits laitiers : Tirer au clair les dysfonctionnements

L’Algérie est classée parmi les plus pays potentiellement importateurs de lait dans le monde. Une «performance» valable également pour la consommation qui s’avère des plus élevées. Pour réduire la charge d’une facture devenue pesante, l’État a entrepris une série d’actions et de mesures orientés vers le soutien de la filière et l’accompagnement des professionnels, à tous les niveaux. Des efforts qui ont généré des résultats encourageants, mais qui demeurent insuffisants, d’où cet impératif de revoir le fonctionnement de l’activité, et d’agir dans le sens d’une meilleure cohésion entre les différents segments (élevage, collecte, distribution, transformation). L’objectif d’autosuffisance retenu par les pouvoirs publics dans le sillage de la nouvelle stratégie agricole impose, en effet, l’urgence d’une réflexion plus approfondie sur les dysfonctionnements qui entravent le processus. Espace de dialogue et de concertation entre les représentants des différentes professions de la filière lait, le Forum interprofessionnel du lait et produits laitiers, qui se tiendra le 10 octobre 2017 au Palais des expositions de la Safex donnera justement l’opportunité d’approfondir le débat sur la filière. Eleveurs, collecteurs, transformateurs, fournisseurs, groupes agro-industriels, organisations professionnelles et autres intervenants dans la filière, seront au rendez-vous de cet évènement dédié à l’examen des difficultés rencontrées par les opérateurs.

Les thématiques, au nombre de six, devant être abordées dans le cadre de ce forum d’échanges entre les acteurs de la filière sont censées ouvrir un débat sur la situation du secteur et permettre de proposer les solutions adaptées aux préoccupations des intervenants dans cette filière.

Aussi, ce forum devrait aboutir à des recommandations susceptibles de concourir au développement de la production laitière, réside dans le choix des thèmes retenus, entre autres, l’intensification de la production, la génétique, la collecte, la conservation du lait, et l’innovation, sont des aspects parmi d’autres qui seront abordés par les experts, spécialistes et institutionnels concernés par ce secteur.

De par son importance capitale, la problématique de l’alimentation occupera également une place dans la concertation censée aboutir à des recommandations susceptibles de concourir à l’amélioration de la gestion de la filière.

Il s’agira aussi d’aborder le volet inhérent à au développement de la production fourragère qui accuse d’importantes insuffisances. « L’optimisation du potentiel génétique, l’amélioration de la productivité et la sécurité alimentaire, la conduite de la reproduction et insémination artificielle, le rôle des services (Assurances, banques et centres de formation) dans le développement de la filière lait, l’assurance des élevages et la formation et le perfectionnement des éleveurs, figurent parmi les sujets retenus dans le programme de ce forum professionnel qui a réussi à son ancrage dans le paysage économique algérien. S’agissant d’une filière appelée à évoluer, et à se moderniser pour de meilleurs rendements, les organisateurs de Fiplait ont prévu des contributions sur la «Prophylaxie, hygiène et maîtrise de l’environnement» en ce qui concerne «la maîtrise de la qualité de l’eau, les grands principes liés à l’hygiène (décontamination des bâtiments et gestion des déchets, la gestion sanitaire d’un grand troupeau : gestion de la phase de regroupement et biosécurité».

La modernisation des élevages, aujourd’hui indispensable à l’amélioration de la qualité du cheptel laitier, la conduite et l’entretien de bâtiments d’élevage et équipements pour bovins laitiers, qui enregistrent de grands déficits, sont des thèmes qui figurent aussi dans l’agenda de l’évènement.

D. Akila