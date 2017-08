Dans la lucarne : Lâ€™Ã©tranger ou rien

Nos clubs nous ont habitués à peaufiner leur préparation, comme l’on dit, à l’étranger. Leur grande majorité, cependant, préfère les côtes voisines. C'est-à-dire soit en Tunisie ou le Maroc. Pour ce dernier, il n’y a que le CRB parmi les divisionnaires de la Ligue1 qui a choisi de se préparer dans le royaume chérifien. L’USMA de Haddad aime les senteurs turques, alors que les dirigeants du MCA ont un faible pour les hauteurs et splendeurs des paysages de l’Hexagone. A vrai dire, même les nouveaux promus, comme l’USBiskra, l’ASAM’lila, ont refusé de se préparer localement. Se déplacer hors de leurs bases équivaut presque à une récompense pour services rendus durant toute une saison ponctuée soit par une très bonne place au sommet de la hiérarchie ou soit par l’évitement, sur le fil, de la relégation. C’est une façon, se dit-on, de requinquer le moral des joueurs. «Changer d’air ne peut être que profitable à tout le monde». Ceci dit, c’est aussi le moyen de se mesurer à des équipes tunisiennes possédant un niveau assez acceptable. Certes, aucune équipe tunisienne n’est venue se préparer chez nous, histoire de «booster» notre tourisme, mais… Le fait de se préparer presque obligatoirement à l’étranger ne va pas aider automatiquement nos clubs à devenir performants. Car, ce n’est pas la première fois qu’ils se préparent durant l’intersaison à l’extérieur. C’est une rengaine qui date depuis plusieurs années et avant même le lancement du professionnalisme lors de la saison 2010/2011. On a commencé à «humer» l’air tunisien ou marocain depuis les années 80. Et cela continue jusqu’à nos jours. Pourtant, l’Algérie a fait beaucoup d’efforts sur le plan infrastructurel où il y eut le lancement et la finalisation de complexes comme celui d’El Bez à Sétif ou Lella Seti à Tlemcen. Il y a aussi d’autres endroits qui peuvent accueillir nos équipes le plus normalement du monde. C'est-à-dire au lieu de perdre inutilement l’argent du contribuable avec des séjours dans des hôtels huppés, on aurait mieux fait de construire, au niveau de chaque club, des centres de formation qui pourraient nous éviter ce nomadisme estival où nos clubs perdent du temps pour rien, puisqu’ils rentrent au pays généralement très fatigués sans que le travail effectué ne leur soit vraiment profitable. Lors du lancement du professionnalisme à la saison 2010/2011, le président de la république, Abdelaziz Bouteflika, avait, parmi les importantes décisions qu’il avait prises, décidé du lancement de centres de formation au niveau des clubs. C’était une décision très judicieuse qui aurait pu nous permettre d’asseoir une formation généralisée pour plusieurs générations. C’est une façon aussi de s’affranchir de la préparation dans les pays limitrophes du fait qu’on aura tout pour s’auto-suffire et ne pas dépenser inutilement de l’argent qu’on aurait pu utiliser dans d’autres besoins plus importants. Il est aujourd’hui opportun de relancer ce dossier relatif aux centres de formation pour nos clubs d’élite. Car il y va vraiment du développement du football algérien. On reste optimiste pour peu qu’on mette de côté la politique de l’attentisme.

Hamid Gharbi