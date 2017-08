Le NÃ©erlandais Sneijder Ã  Nice

L'OGC Nice a annoncé avoir trouvé un "accord de principe" pour le recrutement de l'international néerlandais Wesley Sneijder, 33 ans et libre de tout contrat après son départ du club turc de Galatasaray, dimanche soir sur son compte Twitter. "Le milieu offensif, arrivé dans l'après-midi, doit désormais passer la visite médicale préalable à son engagement officiel", a encore indiqué le club français sur le réseau social. Quelques heures plus tôt, le Néerlandais, vainqueur de la Ligue des champions en 2010, finaliste de la Coupe du monde cette même année et troisième du Mondial-2014, avait été accueilli par quelques dizaines de supporters à l'aéroport de Nice.