Leicester City : Riayd Mahrez nâ€™ira pas Ã  la Roma

Riyad Mahrez n’ira pas à l’AS Roma. Sauf revirement de situation, chose pour le moins improbable à l’heure qu’il est, le dossier de l’international algérien de Leicester City est définitivement clos par le club de la «Louve» qui a vu sa troisième offre officiellement rejetée par les Foxes. En effet, la Roma a formulé une troisième et dernière offre de l’ordre de 36 millions d’euros, mais le champion d’Angleterre 2016 l’a jugée insuffisante.

En dépit du coup de pression de Riyad Mahrez, samedi, où il déclarait vouloir «discuter avec la Roma», son club est resté inflexible quant au prix de sa vente. «Je sais que la Roma est venue, mais rien n’a été accepté, donc je ne peux pas faire grand-chose. C’est un grand club avec qui j’aimerais parler mais je ne peux pas tant que Leicester n’accepte pas un accord.»

L’AS Roma, qui a formulé trois offres récemment, le seul club s’étant manifesté de manière ferme et officielle pour recruter le meilleur joueur de la PL en 2016, a vu sa dernière offre repoussée ce dimanche. Le club italien avait fait savoir, annonçait la Gazetta delo Sport récemment, qu’il n’attendrait pas au-delà de la date du 12 août une réponse de Leicester.

Celle-ci est venue plus tôt que prévu, et elle est négative. L’AS Roma pourra se tourner vers les autres solutions de

rechange.

A Skey Sports, Riyad Mahrez a réitéré, ce samedi, son envie de quitter Leicester. «Leicester sait ce que je pense, mais je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour le club, comme je l’ai toujours fait», assure-t-il, ajoutant : «de toute évidence, il est flatteur d’être lié avec de grands clubs, mais dans l’état actuel des choses, je n’ai parlé à personne car personne n’a vu son offre acceptée, mais nous avons presque un mois avant la fin du mercato, alors nous verrons ce qu’il se passe.»

Il reste effectivement près d’un mois avant que le mercato ne clos son barnum, mais en l’absence d’offres concrètes, il est fort à parier que Mahrez restera une saison supplémentaire à Leicester.

