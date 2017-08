MalgrÃ© le dÃ©part de Zorgane : Lâ€™ES SÃ©tif poursuit sa prÃ©paration Ã  Sousse

L’Entente de Sétif poursuit sa préparation dans la ville côtière de Sousse. Arrivés en Tunisie, le 29 juillet, les protégés du coach Madoui ont disputé, dimanche, leur second match amical face à la formation de Hilal chebba, nouveau promu en seconde division.

Les coéquipiers de Djabou se sont imposés par le score sans appel de 3 à 1. Contrairement à la première rencontre face à l’ES Sahel où l’Entente s’est lourdement inclinée (0 - 3), l’équipe a montré un meilleur visage. Le staff technique, qui avait bien noté les lacunes et autres insuffisances de sa formation lors de la première joute, a ainsi pu améliorer les choses lors de cette seconde sortie face à un modeste adversaire. Notamment au niveau des automatismes et de la cohésion. La circulation de la balle était un peu plus fluide pour donner du rythme au jeu, malgré la forme actuelle des joueurs, et le bloc défensif était plus compact. «Face à l’ES Sahel, l’équipe n’était pas au point physiquement. Aussi nous avons commis beaucoup d’erreurs dans cette rencontre amicale qui nous permis de tirer beaucoup d’enseignements. Aussi, l’absence de certains éléments nous a fait défaut. Notamment au niveau de la cohésion. Lors du second match, l’équipe a montré une nette amélioration. J’ai pu ainsi voir à l’œuvre les nouvelles recrues. Nous allons continuer à travailler pour parfaire notre préparation et progresser. Une dernière rencontre sera programmée la veille de notre retour à Sétif. Trois matchs amicaux, c’est largement suffisant pour cette phase de préparation d’intersaison», a indiqué dans les colonnes de la presse spécialisée l’entraîneur de l’ESS, visiblement satisfait d’avoir enregistré l’arrivée de Nadji, Amokrane et Saâdi dans le groupe.

Lundi, Madoui a préféré accorder à ses éléments une journée de repos. Ces derniers en avaient besoin après dix jours de travail physique intense. Par ailleurs, la préparation de l’équipe a été quelque peu perturbée par le départ précipité du coach adjoint. En effet, Zorgane, dont les rapports avec Madoui n’étaient pas au fixe, est parti très tôt dans la journée du dimanche sans donner d’explications précises sur les raisons de son départ au chef de la délégation Sensaoui. Rencontré la veille, Zorgane, qui n’entend pas revenir dans le staff technique, avait juste déclaré ne pas se sentir à l’aise dans le groupe depuis l’entame du stage tunisien.

Rédha M.