Judo/Mondiaux-2017 : L'AlgÃ©rie reprÃ©sentÃ©e par 10 athlÃ¨tes

Dix judokas représenteront l'Algérie lors du Championnat du monde de judo individuel et par équipes (messieurs et dames) prévu à Budapest (Hongrie) du 28 août au 3 septembre 2017, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération algérienne de judi (FAJ). Chez les les hommes, les chances algériennes seront défendues par Lyes Bouyacoub (-100 kg), Oussama Djeddi (-73 kg), Benamadi Abderahmane (-90 kg), Houd Zourdani (-66 kg) et Nadjib Temmar (+100 kg). Le judo algérien sera présent à Budapest avec cinq autres athlètes chez les dames et sont Meriem Moussa (-5kg), Ratiba Tariket (-57kg), Souad Bellakehal (-7kg), Kaouthar Ouallal (-78kg) et Sonia Asselah (+78 kg). Un total de 782 judokas représentant 131 pays ont confirmé leur participation aux Mondiaux de Budapest, selon la Fédération internationale de judo (IJF).