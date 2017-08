Europa League/barrages : Pas simple pour l'Ajax et Bilbao

L'Ajax Amsterdam, finaliste de la dernière Europa League, sera sur ses gardes lors des barrages face à Rosenborg, tout comme Bilbao opposé au Panathinaïkos, tandis que l'AC Milan a été épargné avec un modeste club macédonien.

Les Amsterdamois, battus par Manchester United (0-2) en finale au printemps, doivent vite se remettre de leur élimination frustrante au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Eliminé par Nice (1-1, 2-2) au titre des buts marqués à l'extérieur, et ce dans un contexte délicat — un de ses jeunes joueurs, Abdelhak Nouri, vit avec des lésions cérébrales "graves et permanentes" depuis un malaise cardiaque en juillet —, le grand club néerlandais sera opposé à Rosenborg, lui aussi reversé dans la seconde compétition européenne après son élimination par le Celtic Glasgow (0-0, 0-1). L'Athletic Bilbao, 7e de la dernière Liga, n'a pas eu un tirage facile avec le Panathinaïkos, 3e du championnat grec. Ni Everton, qui affrontera le Hadjuk Split, club phare du championnat croate.

L'AC Milan, formation la plus prestigieuse en lice, partira largement favori face au Shkëndija, un modeste club macédonien. Le Zenit Saint-Pétersbourg, vainqueur en 2008, sera en danger face à Utrecht, solide 4e du dernier championnat des Pays-Bas. Les matches des barrages (aller le 17 août, retour le 24).