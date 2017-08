France : Rennes tenu en Ã©chec par Troyes (1-1)

Le défenseur international algérien du Stade Rennais Ramy Bensebaini a valorisé le match nul concédé samedi soir sur le terrain de Troyes (1-1), dans le cadre de la 1re journée du championnat de France de Ligue 1 de football, évoquant "un bon point". "On avait les possibilités de mettre un ou deux buts de plus mais pour un premier match, ce n’est pas un mauvais résultat. C’est un bon point, à l’issue d’un match équilibré", a estimé le défenseur algérien de 22 ans, repris dimanche par le quotidien Ouest France. Les locaux ont ouvert le score par l'entremise de Samuel Grandsir (46e) avant que les Bretons ne remettent les pendules à l'heure grâce à Jordan Tell (69e).

Bensebaini a pris part à l'intégralité de la rencontre dans son poste habituel de défenseur axial. "On avait bien démarré, avec maîtrise, mais ça s’est compliqué ensuite Nous avons réussi à terminer fort, en se disant qu’on pouvait même gagner ce match. Mais ce soir, on se contente de ce point", a-t-il ajouté. L'autre international algérien de Rennes, le gardien de but Rais M'bolhi n'a pas été retenu pour ce premier match de la saison pour cause de blessure.

Avant d'être cédé à Rennes en 2016 en provenance du Paradou AC (Algérie), Bensebaini avait été prêté pour une saison d'abord à Lierse (Belgique) puis à Montpellier (France). Pour sa première saison avec la formation bretonne, le natif de Constantine a totalisé 1837 minutes de jeu cumulées en 26 apparitions.

Il s'était mis à l'évidence avec l'équipe nationale lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 disputée au Gabon pour ses grands débuts avec les Verts, éliminés sans gloire dès le premier tour du tournoi.