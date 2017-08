Chelsea : Conte s'Ã©tonne que Costa ait fait appel Ã  un avocat

L'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, a dit vendredi ne pas comprendre pourquoi Diego Costa a fait appel à un avocat au sujet de sa situation au sein des Blues, assurant que le joueur savait depuis des mois qu'il ne voulait plus de lui. Conte a rappelé avoir été très clair avec Costa, évalué à 50 millions de livres (environ 55 millions d'euros), la saison dernière, et lui avoir dit qu'il partirait cet été si un club se portait acquéreur. "C'est très simple pour moi. Je répète ce que j'ai dit dans le passé, le joueur, son agent et le club connaissaient très bien la situation du joueur pour cet été", a déclaré l'entraîneur italien à la presse. Costa n'a pas participé à la tournée de pré-saison des Blues en Asie et s'entraîne à l'écart de l'équipe depuis qu'il a révélé le contenu de messages échangés avec Conte en fin de saison. En substance le coach italien expliquait au joueur qu'il ne faisait plus partie de ses plans pour la saison prochaine. Mais jeudi, l'un des avocats de Costa, Ricardo Cardoso, s'en est pris à Conte, affirmant que l'Italien avait rendu "impossible" la présence du joueur à Stamford Bridge. "Je ne comprends pas pourquoi l'avocat s'en est mêlé. La situation est claire. C'est toujours pareil. Pour moi, c'est une affaire réglée", a ajouté Conte. "La décision concernant Diego remonte à janvier. Le joueur la connaissait, son agent la connaissait, l'avocat n'a visiblement pas été bien informé", a-t-il précisé. Double champion d'Angleterre avec Chelsea (2015, 2017), Diego Costa a inscrit 20 buts en Premier League lors de la dernière saison en 35 matches joués, tous en tant que titulaire.