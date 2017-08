Australie : DÃ©cÃ¨s de Betty Cuthbert Ã  l'Ã¢ge de 70 ans

L'athlète australienne Betty Cuthbert est décédée à l'âge de 70 ans après un long combat contre la sclérose en plaques, ont annoncé des sources officielles. Cuthbert avait réussi, à l'âge de 18 ans aux jeux Olympiques de Melbourne en 1956, le triplé 100 m, 200 m et 4x100 m. Une performance qui lui a valu le surnom de Golden Girl".

Quatre ans plus tard, elle a dû renoncer aux JO de Rome en raison d'une blessure aux ischio-jambiers et s'est retirée brièvement avant de revenir sur la piste pour devenir championne olympique du 400 m aux Jeux de Tokyo en 1964. Durant sa carrière, Betty Cuthbert a établi 9 records du monde, dont 4 en 1958, et reste la seule athlète tous sexes confondus à avoir remporté l'or olympique sur 100 m, 200 m et 400 m. "Betty était la ‘’Golden Girl’’ de la piste et une héroïne nationale", a déclaré le président du Comité national olympique australien, John Coates.

Le président de la Fédération australienne d'athlétisme, Mark Arbib, a dit de Betty Cuthbert qu'elle était "l'inspiration". "Elle restera à jamais une légende du sport et une pionnière pour nos athlètes féminines", a-t-il ajouté. Né à Sydney, elle s'était installée en Australie Occidentale après un diagnostic de sclérose en plaques établi en 1969, qui l'a laissée sur un fauteuil roulant.

En 2000 pour les JO de Sydney, Betty Cuthbert avait participé à la cérémonie de la flamme olympique. L'ancienne championne est entrée au Panthéon de la gloire de la Fédération internationale (IAAF) en 2012. "Reposez en paix Betty Cuthbert, une inspiration et une championne sur et en dehors de la piste", a twitté le Premier ministre Malcolm Turnbull, tandis qu'une autre grande athlète australienne, Cathy Freeman, a déclaré : "Merci pour les souvenirs d'inspiration, Betty Cuthbert".