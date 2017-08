AthlÃ©tisme, Mondiaux-2017 : L'AmÃ©ricaine Tori Bowie sacrÃ©e sur 100 m

L'Américaine Tori Bowie a décroché le titre de championne du monde du 100 m, en bouclant la ligne droite en 10 sec 85, alors que la grande favorite, la Jamaïcaine Elaine Thompson, est arrivée seulement 5e, dimanche, à Londres. Bowie (26 ans) a devancé l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (10.86), et la Néerlandaise Dafne Schippers (10.96) a complété le podium. Thompson, championne olympique du 100 m et du 200 m à Rio en 2016 et meilleure performeuse mondiale de l'année (10.71), n'a terminé qu'en 10 sec 98. Bowie, qui signe le premier grand exploit de sa carrière sur le plan individuel, avait remporté l'or olympique à Rio en 2016 sur le relais 4x100 m.