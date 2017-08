Tennis, Championnats arabes 13-14 ans : L'AlgÃ©rie prÃ©sente avec 12 athlÃ¨tes

Douze joueurs ont été retenus par la Direction des équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT) pour participer aux championnats arabes des 13-14 ans (garçons/filles), prévus à Hammamet (Tunisie), du 16 au 26 août, a indiqué l'instance fédérale sur son site web.

''Lors de ces championnats arabes, l'équipe nationale des 13 ans sera présente avec Brahimi Ramzi, Benosmane Abdelkrim, Benamar Anis, Benhabiles Rayan, Mebarki Bouchra, Cherif Ines, Aarnaout Amina et Baitiche Sarah alors que celle des 14 ans verra la participation d'Ali Moussa Aymen, Lebdi Mohamed Forkan, Zitouni Feriel et Missoum Ines Amel'', a ajouté la FAT. Selon la même source, un stage de présélection en Round-robin a été organisé jeudi et vendredi au Mitidja tennis club de Boufarik (Blida), pour dégager la liste finale des participants. ''Le stage de présélection a été dirigé par deux entraîneurs, il s'agit de Ouahab Réda et Keciba Wakil'', a conclu l'instance fédérale.