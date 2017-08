Soutien Ã  la cause palestinienne : El-Qods dans le cÅ“ur des algÃ©riens

La poursuite par l’Algérie de son soutien au peuple palestinien dans son combat pour le recouvrement de sa liberté ne peut que l’inciter à se surpasser et à le conforter dans la justesse de la cause pour laquelle il se bat, a affirmé, à Aïn Defla, l’ambassadeur de Palestine en Algérie, Aïssa Louaâye. Intervenant dans le cadre d’un symposium intitulé «El-Qods présente dans la cœur des Algériens», M. Louaâye a indiqué que le soutien de l’Algérie à la cause palestinienne est d’autant plus remarquable qu’il intervient dans une conjoncture mondiale caractérisée par des changements géostratégiques et des coalitions politiques et militaires en perpétuel changement. Le soutien en question atteste de la grandeur de la Révolution algérienne, dont le dénominateur commun avec le soulèvement du peuple algérien réside dans le refus d’abdiquer dans le combat visant la restitution des terres des ancêtres, a-t-il ajouté, au cours de cette manifestation organisée par le bureau local de l’Union des journalistes algériens, en coordination avec l’ambassade de Palestine en Algérie. Il a noté qu’au moment où nombre de pays arabes ont tourné le dos à la cause et au combat du peuple palestiniens, le peuple et les gouvernants algériens, plus que jamais convaincus par la noblesse de la cause pour laquelle il se bat, n’ont guère fait preuve de versatilité, affirmant que ce soutien se poursuivra jusqu’à la victoire finale. «Les fameuses citations des présidents Boumediène et Bouteflika, en l’occurrence «nous sommes avec le peuple palestinien oppresseur ou opprimé» et «l’indépendance de l’Algérie ne saurait avoir de sens sans la libération de la Palestine semblent, plus que jamais, être d’actualité», a-t-il observé, rappelant que l’Algérie a de tout temps œuvré pour que la décision palestinienne soit autonome. Pour lui, le vœu des martyrs palestiniens d’être recouverts de l’emblème algérien et la résolution des familles à donner le nom de Djazaïr à leurs nouveaux-nés attestent du respect et de la considération que les Palestiniens vouent à l’Algérie. Il a toutefois fait remarquer que la position de l’Algérie lui a valu d’être dans le collimateur de certains cercles, appelant à sa protection et à la préservation de son unité. «Je ne ferais preuve d’aucune originalité en disant qu’au regard du rôle qu’elle a joué dans le rapprochement de toutes les tendances palestiniennes, l’Algérie s’est retrouvée dans le collimateur de certains cercles qui, par tous les moyens, tentent de la fragiliser sur le plan interne en vue d’abandonner son soutien à notre noble cause», a-t-il observé.

Abordant le combat du peuple palestinien, il a soutenu que depuis 1965, l’une des principales préoccupations des Palestiniens, ainsi que des différents leaders qui ont eu à mener la lutte contre l’occupant sioniste a trait à la réhabilitation du droit de la Palestine consistant à figurer sur la carte géographique du monde. Refusant que les Palestiniens luttent en rangs dispersés, il a mis l’accent sur le fait que seule l’union est à même de les mener vers la victoire finale. Pour lui, la détermination des femmes palestiniennes à ne pas courber l’échine et à tenir tête aux soldats sionistes dans l’enceinte même de la mosquée El-Aqsa et le refus des religieux musulmans et chrétiens de Palestine d’abdiquer constituent une victoire pour le peuple palestinien. (APS)