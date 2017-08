M. Messahel reÃ§u Ã  Doha par lâ€™Ã©mir du Qatar : Favoriser les solutions politiques

Renforcement de la relation bilatérale dans tous les domaines

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu, hier à Doha, par l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, auquel il a transmis «un message d’estime et de fraternité» du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cheikh Tamim «a remercié le ministre pour le message de Monsieur le Président de la République, et l’a, à son tour, chargé de lui faire part de ses sentiments de considération et de fraternité, ainsi que ses vœux de progrès au peuple algérien», note la même source. L’audience a porté, notamment sur «la situation dans la région et les principaux défis auxquels fait face le monde arabe, ainsi que sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour favoriser les solutions politiques à ces défis et à ces crises». L’Émir du Qatar «s’est félicité de la qualité de la relation qui lie l’Algérie et le Qatar, et a exprimé sa disponibilité à renforcer cette relation dans tous les domaines», ajoute le communiqué. L’audience s’est déroulée en présence du ministre qatari des Affaires étrangères, Mohamed Ben Abdulrahman Ben Jassem Al Thani.

M. Abdelkader Messahel s’est également entretenu avec son homologue qatari, Mohamed Ben Abdulrahman Ben Jassem Al Thani. Lors de cette rencontre, les deux ministres «se sont félicités de la qualité des relations entre l’Algérie et le Qatar, et sont convenus de tout mettre en oeuvre en vue de les renforcer et de les diversifier au bénéfice des peuples des deux pays», a souligné la même source, ajoutant que cette rencontre «a permis aux deux ministres d’examiner l’état de la coopération bilatérale, ainsi que les voies et moyens de son renforcement et de son élargissement à tous les domaines, et ce à l’occasion des prochaines échéances inscrites à l’agenda bilatéral». L’entretien a également porté sur «les questions régionales et internationales d’intérêt commun, et, à ce titre, les situations de crise et les conflits que connaît le monde arabe ont été abordées, en particulier dans le Golfe, en Libye, au Yémen et en Syrie», précise la même source. M. Messahel et son homologue qatari ont procédé à «un échange de vues sur les voies et moyens à même de redynamiser l’action arabe commune, et de la mettre au service du retour de la stabilité et de la sécurité dans le monde arabe, en l’orientant vers les principales préoccupations qui interpellent les États arabes, en particulier la multiplication des foyers de tensions et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent», conclut le communiqué du MAE. (APS)

Le MAE s’entretient avec son homologue Koweïtien

M. Abdelkader Messahel s’est entretenu, à Koweït, avec son homologue koweïtien, Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. M. Messahel, qui est arrivé hier à Koweït en provenance de Doha, où il a achevé sa visite de travail, dans le cadre de sa tournée dans le monde arabe, a eu des entretiens avec son homologue koweïtien, lors desquels les deux ministres «ont procédé à l’examen des relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens de leur renforcement, et leur élargissement à de nouveaux domaines». L’entretien a également porté sur «la situation dans la région du Golfe où l’Émir du Koweït, Cheikh Sabah Al Ahmed Al Jabir Al Sabah, assume la facilitation dans cette crise». Sur cette question, les deux ministres «sont convenus sur l’importance d’une solution négociée dans le cadre du Conseil de Coopération du Golfe», a relevé le communiqué, ajoutant que M. Messahel a renouvelé «le soutien de l’Algérie aux efforts consentis par l’Émir du Koweït pour le règlement rapide de cette crise et permettre de dépasser les différends actuels». Les deux ministres, qui ont également passé en revue les situations de crise et de conflit qui affectent le monde arabe, notamment en Libye, en Syrie et au Yémen, ont réitéré «l’importance du dialogue et de la réconciliation nationale, pour mettre un terme à ces crises, tout en appelant, dans ce cadre, à la redynamisation de l’action arabe commune, à travers une réforme de la Ligue des États arabes, pour permettre à l’organisation panarabe de s’adapter aux mutations contemporaines». M. Messahel, porteur d’un message du Président de la République, «sera reçu par l’Émir du Koweït Cheikh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, ainsi que par le président du Conseil des ministres Cheikh Jaber Al Moubarak Al Sabah».