Fil rouge spÃ©cial incendies : Les radios locales sâ€™impliquent

La radio de Blida a introduit, depuis samedi, de nombreux spots publicitaires pour faire connaître le fil rouge spécial incendies mis en place par le ministère de la Communication dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, a déclaré le responsable de la production à cette radio, Elyas Belabbas. Pour assurer une large diffusion du numéro mis en place par le ministère de la Communication, au niveau des 48 Radios locales du pays, la radio de Blida a multiplié, depuis samedi, les bandes annonces visant à le faire connaître auprès de ses auditeurs — le 025.40.11.11 ou le 025.22.52.52 — et permettre de signaler tout départ d’incendie ou un quelconque besoin d’aide exprimé par les citoyens, a indiqué M. Belabbas. Le rythme des appels à ces deux numéros est faible jusqu’à présent, eu égard, a-t-il dit, de l’ignorance de ces numéros, par les citoyens, qui peuvent les utiliser pour déclarer des cas d’incendies, signaler un besoin d’aide, ou demander des éclaircissements sur le moyen d’indemnisation des sinistrés par les feux. Parallèlement, la radio de Blida a programmé, à ce titre, de nombreuses émissions quotidiennes (d’une moyenne de deux heures) à diffuser jusqu’à la fin de la campagne anti-incendie, avec la participation de représentants de la Protection civile de la wilaya, de la Conservation des forêts et d’associations actives dans le domaine environnemental, qui traiteront des causes des incendies et des dégâts occasionnés, tout en sensibilisant les citoyens sur l’impératif d’éviter certains réflexes à l’origine de ces sinistres. (APS)