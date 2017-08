Direction gÃ©nÃ©rale des forÃªts : Plusieurs incendies dâ€™origine criminelle

« Les services de la direction générale des forêts ont recensé 1.604 incendies depuis le 1er juin», a indiqué hier le directeur général de cette institution M. Azzedine Sekrane. Le même responsable qui a animé une conférence de presse pour présenter le bilan le bilan provisoire des feux de forêts depuis le début de la saison estivale, a fait savoir que ces incendies ont ravagé 14.310 hectares de surfaces forestières, maquis et broussailles. « Du 1er juin au 5 août, les services de la Direction des forêts ont recensé 1.604 incendies étendus sur une surface de 14.310 hectares, dont 4.848 ha de couvert forestières, 4.656 ha de maquis et 4.806 ha de broussailles», a-t-il indiqué. Il a précisé par la même occasion qu’en moyenne, 24 incendies ayant endommagé 8,92 ha ont été enregistrés par jour, rappelant que les agents de la Direction des forêts ont effectué, au cours de la même période, 1.682 interventions, dont 800 interventions rapides et 78 autres suite à de fausses alertes. M. Sekrane a relevé une hausse du nombre d’incendies par rapport à la même période de 2016 où 1.058 incendies avaient détruit 6.725 ha, dont 2 175 ha de surfaces forestières. La DGF a ainsi décidé de mobiliser à partir de cette semaine, des colonnes mobiles au niveau des wilayas non touchées pour renforcer les colonnes déployées dans les régions sinistrées. Concernant les moyens mobilisés pour maitriser les incendies de forêts au niveau national, M. Sekrane a indiqué que 405 tours de contrôle ont été mobilisées ainsi que 481 brigades mobiles composées de 2.456 agents forestiers, 32 camions et 2800 points d’eau. Concernant la décision du Président de la République Abdelaziz Bouteflika pour l’indemnisation des victimes, le même responsable a affirmé que les services de la direction des forêts «poursuivre l’opération de recensement et d’investigation qui en est à sa phase finale», ajoutant que le versement des indemnités débutera après le 31 octobre prochain, après le parachèvement des enquêtes administratives et la fin de la saison estivale». S’agissant du mode d’indemnisation, M. Sekrane a précisé que «les biens endommagés suite à ces incendies seront remplacés pour les victimes non assurées», ajoutant que «les propriétaires assurés percevront normalement leurs indemnités». Evoquant les causes de ces incendies, il a indiqué que «certains d’entre eux sont d’origine criminelle», affirmant que les personnes responsables seront traduites en justice. Il a rappelé que la DGF dépose une plainte contre X à chaque fois qu’un incendie se déclare. Une enquête est alors ouverte par les services de la Gendarmerie nationale et un rapport est présenté au procureur de la République, a-t-il expliqué.



Un plan opérationnel d’urgence pour la reprise de l’activité agricole et forestière



Le ministère de l’Agriculture envisage la reprise immédiate de l’activité agricole et forestière. Pour ce faire, un plan opérationnel d’urgence s’impose. Le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, Kamel Chadi, a sommé les directeurs des services agricoles (DSA) et les conservateurs de forêts des dix-sept wilayas touchées par les incendies de dresser, en un laps de temps de vingt-quatre heures, le bilan des dégâts causés aux agriculteurs et aux éleveurs. «Il faut un dédommagement immédiat des pertes causées aux agriculteurs et éleveurs pour reprendre l’activité agricole. Celui qui a perdu vingt ruches sera indemnisé de vingt ruches et celui qui a perdu 50.000 volailles sera indemnisé de 50.000 volailles». Quant aux arbres fruitiers incendiés, il précise que le Groupe génie rural (GGR) s’attellera au nettoyage des lieux avant de procéder à la plantation des arbres, une fois les températures rafraîchies. Selon M. Kamel Chadi, il faut d’abord dresser le bilan des dégâts et identifier les actions à entreprendre. «C’est une opération coup de poing car nous n’avons pas suffisamment de temps. Nous sommes obligés d’avoir un plan opérationnel d’urgence», dit-il.

Le directeur central au ministère de l’Agriculture, Mohamed Kessira, estime pour sa part, que le repeuplement du cheptel et la régénération des plantations nécessitent des dispositifs d’urgence. «Aujourd’hui, il est question de recensement et d’évaluation des dégâts en vingt-quatre heures afin de mettre en place des dispositions d’urgence à entreprendre pour la relance de l’activité agricole», explique-t-il.

Assurant que les pouvoirs publics ont mis tout en place afin de pouvoir accompagner les agriculteurs et éleveurs touchés par le sinistre, il rappelle, à cet effet, le rôle du GGR pour «assurer le nécessaire dans les plus brefs délais».

Salima Ettouahria