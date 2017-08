Lutte contre les feux de forÃªts : M.â€ˆBedoui appelle Ã  une mobilisation totale

Pour optimiser la lutte contre les feux de forêt et protéger les ressources forestières de notre pays, les colonnes mobiles réparties à travers les différentes régions du pays seront renforcées par 29 autres, à partir de l’année prochaine, a annoncé le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

M. Nouredine Bedoui qui s’exprimait, lors de sa rencontre avec les cadres de la Protection civile au niveau du centre opérationnel au siège de la direction générale (DGPC), dans le cadre d’une visite sur le terrain pour s’enquérir des efforts déployés pour éteindre les incendies, a également appelé à la «mobilisation totale et organisée des différentes institutions, organismes et représentants de la société civile et des citoyens, pour accompagner les efforts des pouvoirs publics afin de protéger les ressources forestières et maîtriser les feux de forêts au cours des prochains jours». Le ministre a insisté, d’autre part, sur la mobilisation des colonnes mobiles stationnées à l’ouest du pays, en renfort à celles des wilayas de l’Est et a donné des orientations pour l’envoi de trois colonnes issues des wilayas de Tiaret, Relizane et Chlef pour appuyer les colonnes des wilayas d’El Tarf et de Guelma. En ce qui concerne l’indemnisation des victimes des incendies, M. Bedoui a valorisé «le rôle de l’Etat au plan social et l’effort matériel et financier considérable, et ce, sur instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, afin que le citoyen ne se trouve pas seul en ces pénibles circonstances», assurant que «la prise en charge sociale du citoyen est primordiale pour l’Etat». Le ministre a fait état également de «la poursuite des investigations préliminaires par les services de la Sûreté en vue de déterminer les causes des incendies». Il a aussi fait part de «l’existence de groupes au niveau des commissions de wilaya pour évaluer les pertes et identifier les vrais sinistrés». «La justice se chargera de l’’application des lois envers ceux qui sont arrêtés» pour délit de pyromanie, a-t-il affirmé avant de poursuivre que «si la justice les inculpe, la loi leur sera rigoureusement appliquée». Lors de cette rencontre, les condoléances du gouvernement ont été adressées aux agents et cadres de la Protection civile, notamment la famille de l’agent Aissaoui Noureddine mort en service, jeudi dernier, dans la commune d’Amoucha, wilaya de Sétif. Aussi, un hommage des plus appuyés a été rendu aux agents et cadres de la Protection civile pour les efforts consentis dans le cadre de l’accomplissement de leur devoir national. L’occasion sera également mise à profit pour saluer les efforts «des citoyens, des forestiers, des services de sécurité et des éléments de l’ANP». Le ministre s’est également félicité du travail de solidarité initié par les établissements publics et privés qui ont mobilisé leurs moyens et capacités pour combattre les feux. «La société, dans ses différentes composantes a accompli pleinement son devoir pour préserver ses biens».



La DGPC mobilise ses unités aériennes



L’autre remarque importante à retenir c’est qu’eu égard à l’intensité des feux de forêts de cet été, la direction générale de la Protection civile a dû recourir aux grands moyens, dans sa mission de lutte contre les incendies. Pour ce faire, c’est «l’ensemble des unités aériennes qui ont été mobilisés», a-t-il été souligné par le directeur de l’organisation et de la coordination des opérations d’urgence à la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), le colonel Fouad Lalaoui. Le responsable a aussi mis en relief le succès plein et entier de sept opérations menées par les hélicoptères au niveau de la wilaya d’El Tarf. Des opérations similaires sont attendues dans d’autres régions durant les jours à venir. Il faut dire que les feux de forêts font rage ces jours-ci. Pas moins de 1.550 incendies ont été enregistrés depuis le début du mois de juin dernier, détruisant 4.401 hectares de forêts, 4.087 hectares de maquis et 4.146 hectares de broussailles. Les flammes ont parcouru 196 hectares de blé, 191 hectares d’orge, 139.824 arbres fruitiers et 2.877 oasis, indique le dernier bilan de la Protection civile. C’est dire toute l’intensité des incendies.

Synthèse de Soraya G.