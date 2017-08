Le prÃ©sident de lâ€™APN : les Ã©tudiants exhortÃ©s Ã  assumer leur responsabilitÃ©

Le président de l’Assemblée populaire nationale, M. Saïd Bouhadja, a appelé, de Boumerdès, les étudiants à assumer leur responsabilité envers la patrie, à travers la consolidation des acquis du développement, de la paix et de la stabilité, à l’instar de leurs prédécesseurs durant la guerre de Libération nationale.

Dans son allocution d’ouverture de l’université d’été de l’Union nationale des étudiants algériens (UNEA), dont la cérémonie a eu lieu à la salle de conférences de la Faculté de droit de Boudouaou, il a mis l’accent sur la responsabilité qui incombe à l’étudiant algérien dans «la consolidation et la préservation des grands acquis réalisés par le pays et dans la contribution à la concrétisation d’autres acquis au profit du peuple algérien». Qualifiant de «très grands» les acquis réalisés à ce jour et dans divers domaines, il a affirmé qu’ils ont conféré au pays, «une place de choix» au double plan intérieur et extérieur, faisant de l’Algérie «un espace de paix» où sont consacrées l’unité nationale et les libertés individuelles et collectives, en matière d’opinion et de culte.

Par ailleurs, M. Bouhadja a indiqué que la prochaine session de l’APN se penchera sur une batterie de projets de lois relatifs à plusieurs domaines et reflétant les aspirations du peuple, à l’instar du projet de loi sur les partis, et l’adaptation du règlement intérieur de l’APN. De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué, dans une allocution lue en son nom par le conseiller, Saïd Serour, que l’année universitaire écoulée a enregistré «un grand succès», tant en termes de stabilité, ce qui a permis de réaliser les objectifs tracés et d’entamer les préparatifs de la prochaine rentrée universitaire, qu’en termes de qualité de formation et du nombre de diplômés. Le conseiller du ministre a annoncé, pour la fin 2017, «une conférence nationale», avec la participation de tous les acteurs et les opérateurs du secteur, pour débattre de «la révision du dispositif des œuvres universitaires». Au programme de cette conférence, le passage du soutien indirect en termes de transport, de restauration, d’hébergement et de bourse à un soutien direct, a précisé M. Serour. Un décret exécutif sera promulgué avec la rentrée universitaire portant réforme graduelle de ce système, a-t-il ajouté. Le SG de l’Union nationale des étudiants algériens (UNEA), Abdellatif Boudiaf Omar, a évoqué, de son côté, la réforme des œuvres universitaires, la dissolution de l’Office national des œuvres universitaires et le passage du soutien indirect au soutien direct de l’étudiant, ainsi que l’actualisation du système de formation et son adaptation aux exigences du marché du travail. Il a précisé que cette manifestation visait, outre la formation pédagogique et la préparation de la prochaine rentrée universitaire, la sensibilisation à l’importance des prochaines échéances électorales. (APS)