Premiers dÃ©parts vers les Lieux Saints : ferveur et Ã©motion

Le ministre des affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa a tenu à préciser, hier à Alger, que son département a relevé le défi pour assurer un Hadj digne pour les Algériens, après que les départs ont déjà commencé au niveau de nos aéroports à travers le territoire national. Dans son allocution tenue à l’occasion du premier vol pour la saison du Hadj, en présence du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Mokhtar Hazbellaoui, le représentant du consul d’Arabie saoudite en Algérie et des représentants des ministères et des administrations concernés par l’organisation du bon déroulement du pèlerinage. M. Mohamed Aïssa a tenu à préciser que « nous avons pris en considération les préoccupations de nos hadjis en les prenant en charge par la modernisation des prestations et des services sur le terrain », après avoir négocié avec la partie saoudienne dont la nécessité de réserver les hôtels les plus proches des lieux saints, déclarant que « nous avons travaillé intensément pour concrétiser un hadj digne pour les Algériens », il indiquera que « de plus en plus, les délégations s’occupent de nos pèlerins sur les lieux saints en améliorant les prestations et les services ». Il rappellera que « nous avons enregistré l’année précédente 17 décès parmi nos compatriotes et ce nombre est moindre par rapport aux années passées ». Dans ce cadre, il a dit que le ministre de la santé « a désigné des médecins spécialistes cette année pour suivre l’état de santé des pèlerins ». Le ministre des affaires religieuses et des Wakfs a appelé les pèlerins à être des diplomates de l’Algérie en l’honorant par un « comportement civilisé et par la tolérance ». Après avoir mis l’accent sur les efforts déployés par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour garantir le bon déroulement du Hadj, le ministre a rappelé le quota supplémentaire de 1.500 passeports du hadj alloués, sur instruction du Chef de l’Etat aux personnes âgées de plus de 70 ans et ayant participé au moins 10 fois aux opérations de tirage au sort précédentes.



La DGSN facilite les procédures



La DGSN a mis à la disposition des pèlerins au niveau de l’aéroport, tous les moyens, humains, matériels et techniques, pour faciliter les procédures et les étapes de services de l’aéroport, et cela selon le commissaire divisionnaire, Lahcène Hassaïne.

Dans son allocution, il a déclaré que le directeur général de la sûreté nationale, le général-major, Abdelghani Hamel a donné des instructions pour assurer des facilitations à nos Hadjis.

Il a ajouté que les mêmes procédures de facilitations ont été prises pour leur retour.

Hichem Hamza

Appel à compléter la procédure

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a appelé, dans un communiqué, tous les citoyens concernés par la saison du hadj-2017 à se rapprocher des services compétents, pour compléter la procédure nécessaire dans les meilleurs délais. Le ministère avait appelé les futurs pèlerins, et notamment les retardataires, à se rapprocher des guichets de la banque d’Algérie et des agences de la compagnie Air Algérie; pour accomplir les dernières formalités. Les citoyens concernés sont appelés à déposer sans délai leurs dossiers au niveau de la daïra ou de la circonscription administrative, précise le ministère de l’Intérieur, qui rappelle que dans le cadre des mesures de facilitation de la circulation au niveau de la police des frontières, les futurs pèlerins recevront leu passeport visé au niveau des aéroports de départ, le jour du voyage.