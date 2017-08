A lâ€™occasion de la fÃªte nationale de leur pays : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue bolivien et le gouverneur gÃ©nÃ©ral de la JamaÃ¯que

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a félicité son homologue bolivien, Juan Evo Morales Ayma, à l’occasion de la fête nationale de son pays, lui réaffirmant, dans un message, sa volonté d’œuvrer à la promotion de la coopération bilatérale au service des deux pays et des deux peuples. «Il m’est agréable, au moment où la Bolivie célèbre sa fête nationale, de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bien-être, pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité au peuple bolivien ami», écrit le Chef de l’État dans son message. «Je tiens également à vous réaffirmer ma volonté d’œuvrer, de concert avec vous, au renforcement des relations d’amitié et de solidarité qui unissent l’Algérie et la Bolivie, et à la promotion de la coopération bilatérale dans tous les domaines, dans l’intérêt mutuel de nos deux pays et de nos deux peuples», a conclu le Chef de l’État.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Gouverneur général de la Jamaïque, Patrick Allen, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa volonté à œuvrer au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

«Il m’est particulièrement agréable, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations, ainsi que mes vœux de santé à vous et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple jamaïcain ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «En cette heureuse occasion, je voudrais vous réitérer mon entière volonté de continuer à œuvrer, avec vous, au renforcement des relations d’amitié qui lient nos deux pays», a conclu le Chef de l’État.