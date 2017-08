M. GaÃ¯d Salah en visite dâ€™inspection aujourdâ€™hui Ã  la 2e RÃ©gion militaire

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP), effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection à la 2e Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le Général de Corps d’Armée supervisera, lors de cette visite, l’exécution d’un exercice naval de tir avec missile mer-mer au niveau de la Façade maritime ouest, et tiendra des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels de la Région.