Elections locales, FLN : installation des commissions

Le FLN passe à la vitesse supérieure et se prépare sérieusement à la prochaine échéance électorale, en l’occurrence les locales, prévues en novembre prochain.

Le parti s’attelle à l’installation des commissions électorales au niveau local en vue de cet important rendez-vous, et, à ce jour, plus d’une trentaine de commissions ont été installées. Quant au dépôt des dossiers de candidature, l’opération a débuté le 1er août et s’étalera jusqu’au 20 du même mois concernant les kasmas et du 21 août au 7 septembre au niveau des mouhafadas.

L’étude des dossiers au niveau central se fera au cours de la période allant du 9 au 28 septembre prochain.

Le secrétaire général du Front de libération nationale supervise cette opération qu’il considère «vitale» pour la suite des événements. Il est question également par cette démarche d’éviter de retomber dans les mêmes erreurs commises, lors des dernières législatives qui ont vu des candidats ne remplissant pas les conditions d’éligibilité (antécédents judiciaires, nouveaux venus au parti… ) pointer dans les listes de candidatures. Aussi, interdiction est faite d’accepter tout candidat dont il est prouvé qu’il a activé contre le FLN, lors des précédentes échéances électorales. C’est la raison pour laquelle, le SG du FLN veille à cette opération.

D’ailleurs, il vient d’envoyer une autre circulaire aux secrétaires des kasmas et des mouhafadas et aux responsables de commissions électorales dans laquelle il a fixé les critères de candidature et insisté sur la nécessité de faire le bon choix pour espérer faire bonne figure, lors du prochain scrutin.

Les candidats du FLN doivent s’engager solennellement en faveur du programme du Président de la République, rappelle M. Ould Abbès, qui insiste sur l’intégrité, le dévouement, les compétences et l’honnêteté de toute personne qui postule à ces élections, de jouir d’une popularité appréciable et d’une bonne moralité.

L’instruction N°12 évoque par ailleurs l’ancienneté dans le militantisme et la priorité qui doit être accordée aux candidats issus de la famille révolutionnaire (moudjahidine, enfants de chouhada). Le SG du FLN veut encourager les jeunes militants et les femmes. L’instruction du SG du FLN exclut des listes de candidatures toute personne qui s’est présentée dans d’autres listes ou contre le parti aux législatives de mai 2017.

S. A. M.