Elections locales, Mouvement Ennahda : Participation annoncÃ©e

Le secrétaire général du mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, a réitéré la participation de son parti aux prochaines élections locales, dans le cadre de «l’Union Ennahda-Adala-Bina», d’autant plus que les Assemblées locales et de wilaya sont les plus proches du citoyen et de ses véritables préoccupations, et constituent l’espace de la consécration de la démocratie locale au service de intérêt de la société».

«Nous participerons aux prochaines élections locales, à travers l’Union Ennahda-Adala-Bina qui représente un projet politique stratégique et unitaire, pour poursuivre l’effort intellectuel, politique et organisationnel, en vue de faire aboutir ses nobles visées au service de la nation et loin de tout calcul étroit», a indiqué M. Douibi, dans une allocution, lors des travaux de la rencontre nationale de chefs de bureaux de wilaya.

Le SG d’Ennahda a exhorté les citoyens à «participer massivement à ces échéances pour choisir ceux qui vont les représenter au sein de ces Assemblées et à bannir le boycott qui leur fait perdre une occasion et discrédite ces Assemblées», soulignant «l’importance pour les enfants du Mouvement d’être candidats à ces échéances».

Par ailleurs, M. Douibi a prôné «la révision de lois régissant la vie politique, à l’instar du code électoral, de la loi sur les partis politiques et du code de l’information, dans le cadre d’un dialogue et d’un débat entre toutes les parties prenantes pour conférer de la synergie à ces textes afin de consacrer les libertés responsables, assurer la transparence et la régularité des élections et offrir un espace médiatique libre et régulier».

«Le dialogue entre tous les Algériens est le meilleur moyen pour connaître la réalité des défis auxquels sont confrontés l’État et la société, et seul le dialogue peut permettre de définir les priorités de l’heure pour remporter les challenges et contribuer à la réalisation des nobles objectifs», a estimé M. Douibi.