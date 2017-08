UniversitÃ© dâ€™Oran-1 : 7.000 nouveaux Ã©tudiants Ã  la prochaine rentrÃ©e

Plus de 6.000 nouveaux bacheliers se sont préinscrits, alors que 7000 nouveaux étudiants sont attendus à la prochaine rentrée. Pour cette année, l’université Ahmed-Ben-Bella Oran-1 a ouvert de nouvelles spécialités. Il s’agit d’un master intégré à l’Institut de traduction (arabe-français-anglais) qui va permettre un cursus regroupant une licence et un master à la fois. On note, aussi, l’ouverture d’une nouvelle spécialité à l’Institut des sciences et techniques appliquées, à savoir la gestion des entreprises et des administrations. Selon l’administration de l’université Ahmed-Ben-Bella, plus de 10.000 bacheliers originaires des différentes wilayas se sont rendus aux centres de préinscription. Cette opération avait été précédée par des portes ouvertes sur la prochaine rentrée universitaire, en particulier les inscriptions. Celles-ci ont eu lieu du 26 juillet au 5 août, au niveau du troisième campus Selim-Taleb-Mourad et pour lesquelles l’université a déployé les moyens techniques et humains nécessaires, souligne le même document. On apprend même que de nombreux enseignants de différentes spécialités ont participé à cette opération, lors de laquelle une présentation du système de l’enseignement supérieur en Algérie et de la formation à l’université d’Oran a été faite tous les jours à 10h30. Il est à savoir qu’après sa restructuration, l’université d’Oran Ahmed-Ben-Bella compte désormais cinq facultés et deux instituts. Il s’agit des facultés de médecine, des sciences naturelles et de la vie, des lettres et des arts, des sciences exactes et appliquées, sciences humaines et islamiques, et les deux instituts de traduction, et enfin des sciences et techniques appliquées. Il n’est pas inutile de rappeler que l’opération des préinscriptions s’est déroulée du 26 juillet au 5 août dernier. Quant aux concours et examens d’admission, ils sont prévus les 11 et 12 août, et les inscriptions finales devraient se dérouler du 10 au 14 septembre prochain.

Amel Saher