Inscriptions universitaires: 96,48% des nouveaux bacheliers se sont prÃ©inscrits

Le nombre des nouveaux bacheliers qui se sont préinscrits au niveau des universités a atteint 329.712, soit 96,48% du nombre total des bacheliers, hier au dernier jour de cette opération, selon le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le nombre de ceux ayant confirmé leur choix est de 282 110, soit 85,56%, alors que le nombre d`accès (signatures) des nouveaux bacheliers au site des inscriptions s`est établi à 333.181 à 09h53, soit 97,49% du nombre total des bacheliers, précise la même source. Le traitement des fiches de vœux est prévu durant la période du 6 au 11 août, et les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 du même mois. La phase des concours et entretiens aura lieu, quant à elle, les 12 et 13 août. Un total de 341.744 élèves ont décroché le baccalauréat, cette année, selon la même source. Le ministère suit les opérations de pré-inscription en temps réel au niveau national, grâce à un système informatique performant. La rentrée universitaire pour les nouveaux étudiants aura lieu le 17 septembre 2017, alors qu’elle débutera, pour les anciens, le 5 du même mois. (APS)