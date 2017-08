Le chiffre du jour : 500 millions de dollars

Une fusée européenne de type Vega procédera à la mise en orbite, le 7 novembre prochain, de deux satellites dont l’un de télédétection civile (Pléiade 1-A) et l’autre de reconnaissance militaire (Pléiade 1-B) pour le compte du Maroc. D’une valeur globale de 4,7 milliards de dirhams (environ 500 millions de dollars), ces deux satellites ont été commandés à Thales Alenia Space (TAS) et à Astrium (devenue Airbus Defence and Space), la division d’Airbus Group spécialisée dans les avions et les équipements militaires.