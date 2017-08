Conjoncture : Assurances, quelle alternative ?

L’effondrement des prix des hydrocarbures et, par conséquent, la contraction des recettes des hydrocarbures, n’a pas seulement impacté les finances publiques du pays, car c’est l’ensemble de l’activité économique qui, par la force des choses, fonctionne au rythme des fluctuations du marché pétrolier. Le secteur des assurances n’a pas échappé à la règle, les performances réalisées au cours des dernières années renseignent sur l’ampleur de la crise et les effets directs sur le devenir de l’activité ainsi que sur l’urgence de rechercher des alternatives à une situation qui risque de perdurer. La note de conjoncture du Conseil national des assurances, qui illustre clairement cet état de fait, indique que, durant le 1er trimestre 2017, le marché des assurances a cumulé une production de 36,3 milliards de DA (y compris les acceptations internationales), soit une baisse de 7,9% comparativement à la même période de 2016. Il y a lieu de retenir que l’assurance automobile, qui constitue la principale branche du marché des assurances dommages, a enregistré une baisse de 5,8% par rapport à la même période de 2016, précisent les statistiques du CNA. L’autre indicateur qui traduit les difficultés rencontrées par le secteur réside dans la hausse de 0,2% du stock des sinistres non réglés, soit 69,5 milliards de dinars, durant la période étudiée. Le montant des sinistres réglés a par ailleurs baissé de 9,5% à 14 milliards de dinars. «La cadence de règlement des sinistres a atteint un taux de 16,8% durant la période de référence, en baisse de 8% par rapport au premier trimestre 2016», précise le document. « Les compagnies d’assurance résistent mal à cette conjoncture », d’où le recours à « la diversification, en mettant l’accent sur des produits destinés à l’entreprise ou aux personnes », affirment les experts du CNA. « En tout état de cause, même si, globalement, le secteur maintient sa croissance, cette dernière ne s’affiche plus à deux chiffres comme auparavant », soulignent-ils. Le secteur des assurances, dont le rendement était à son niveau optimal au cours des années deux mille, du fait d’une situation économique et financière favorable, aura réalisé un chiffre d’affaires global positif et évolutif durant la période 2005-2015. « Ce qui n’est plus le cas, actuellement, sauf si les compagnies se mettent à exploiter au mieux le potentiel assurable en Algérie qui est très important et qui est encore insuffisamment couvert. » Le secrétaire permanent du conseil national des assurances, M. Abdelhakim Benbouabdellah, qui a fait ce constat, estime que « chercher et emprunter de nouvelles pistes de développement est imposé par d’innombrables facteurs objectifs » notamment, « les prix fluctuants des hydrocarbures, l’inflation, et les paliers des réformes amorcées et à lancer ». Par conséquent, l’activité assurantielle ne peut opérer sa mue autrement que dans le cadre de la diversification des offres de produits. Une option soutenue par les professionnels du secteur comme étant une alternative incontournable à une situation préoccupante.

D. Akila