La Fondation Airbus lance un programme de dÃ©veloppement en Afrique : 3.000 jeunes en formation

Les pays africains, dont l’Algérie, deviennent ces dernières années de plus en plus attractifs pour les investisseurs. L’Afrique a la population la plus jeune de la planète et connaît la croissance démographique la plus rapide. C’est pourquoi l’éducation et la formation sont indispensables pour développer une main-d’œuvre compétente et qualifiée, et stimuler l’innovation. En effet, la Fondation Airbus et son partenaire The Little Engineer étendent leur programme de robotique Airbus Little Engineer (ALE) à l’Afrique. Dans un communiqué, dont une copie nous a été remise, ALE souligne que cette initiative entend former des milliers d’élèves âgés de 10 à 16 ans dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). Ces jeunes qui deviendront le moteur de la future croissance durable du continent. S’agissant des objectifs de ce programme, la même source précise, qu’il vise, entre autres, à inciter les jeunes à comprendre et à aimer la technologie, ainsi qu’à éveiller des passions susceptibles de conduire à d’intéressantes carrières dans les STIM. Il vise également à soutenir les efforts déployés par les pays du continent dans le but de créer un vivier de talents en Afrique. Andrea Debbane, directrice exécutive de la Fondation Airbus, a déclaré que « l’Afrique a développé une “culture de l’innovation’’ qui gagne rapidement du terrain avec l’apparition de nombreuses entreprises sociales et organisations locales à but non lucratif. Nous souhaitons les soutenir et collaborer avec elles ». « Il est important que nous unissions nos efforts pour faciliter l’accès aux STIM », a-t-elle dit, avant d’ajouter que «ces compétences jouent un rôle majeur, car les emplois liés aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie et aux mathématiques contribueront à résoudre les problèmes complexes d’aujourd’hui et de demain ». Dans l’esprit de la pensée « think global, act local », la Fondation Airbus s’associe avec des organisations locales qui ont pour vocation de promouvoir l’enseignement des sciences en Afrique. Ses premiers partenaires, Travelling Telescope et STEM METS Resources, respectivement basés au Kenya et au Nigeria, organiseront une série d’ateliers ALE dans leur pays. Depuis son lancement en 2012, le programme ALE s’est imposé comme un vecteur efficace d’apprentissage par la découverte, cherchant à former et à responsabiliser les jeunes dans le domaine des sciences et des technologies par le biais de la robotique et de l’aérospatial. À ce jour, plus de 3.000 élèves ont participé au programme.



M. A. Z.