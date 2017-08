1er Salon agroalimentaire de BoumerdÃ¨s du 22 au 26 AoÃ»t : Vocation agricole par excellence

L’évènement, le premier du genre au niveau de cette région, est organisé par la chambre de commerce et d’industrie «Sahel» de Boumerdès, sous le thème « Boumerdès, une vocation pour les produits alimentaires de choix et de qualité ».

Cette première édition du Salon agroalimentaire de Boumerdès «SAAB 2017», qui se déroulera du 22 au 26 août courant à la maison de l’environnement de Boumerdès, aura le mérite de mettre en relief la vocation agricole mais aussi les grandes potentialités que renferme cette wilaya dans ce secteur, et sa contribution dans la stratégie de développement agricole du pays. Il s’agira, soulignent les organisateurs de ce salon, de mettre en valeur le potentiel agroalimentaire et agricole avec les différentes variétés de cultures (maraichères, viticoles et oléicoles…). Des atouts qui permettent à la wilaya de Boumerdès d’occuper une bonne place dans les exportations agricoles, sous réserve que ces capacités soient davantage soutenues par les autorités. Agriculteurs, éleveurs, avicoles, aquacoles, éleveurs de bovins, entreprises agroalimentaires, investisseurs, établissements de recherche et services d’appui (ANDI, LRTA-UMB, ENSA El Harrach, BADR, BDL, ALGEX…) seront réunis au même endroit, d’où l’opportunité pour la vulgarisation de leurs actions inhérentes au secteur de l’agroalimentaire. Parmi les objectifs assignés à cet évènement, on retient celui qui consiste à « définir les outils d’accompagnement à mettre en place pour développer les synergies entre les différents acteurs » intervenant dans le processus, de la production à la transformation. Dans cette optique, il sera question d’œuvrer à la « mutualisation entre les acteurs du secteur et les instruments pour une organisation groupée, mieux adaptée au marché national pour la satisfaction des besoins alimentaires des citoyens et aux lois de la concurrence pour la conquête du marché international (exportation et substitution aux importations) ». Le Salon est censé mettre en évidence, par la même occasion, les capacités logistiques disponibles à travers la wilaya en matière d’infrastructures de stockage sous froid et d’industries de conditionnement et de transformation de produits alimentaires. Boumerdès, qui a une vocation agricole par excellence, recèle des potentialités agricoles considérables traduites par une production diversifiée et de qualité. Une position acquise grâce à la disponibilité de grandes superficies agricoles, et à une pluviométrie parmi les plus importantes du pays. Par conséquent, l’agriculture constitue un créneau porteur pour des investissements garantis, en particulier, pour les jeunes opérateurs.

D. Akila