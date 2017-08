Syrie : L'armÃ©e gagne du terrain face Ã  Daech

L'armée syrienne s'est emparée hier du terrain dans le nord et le centre du pays et s'est rapprochée de l'importante province de Deir Ezzor (est), contrôlée en grande partie par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI). Ces progrès ont été "significatifs" au sud de la ville de Raqqa (nord). Seulement 4 kilomètres séparaient les forces gouvernementales de la ville de Madan, la dernière contrôlée par Daech dans les environs de Raqqa. Madan se trouve à proximité de la frontière entre les provinces de Raqqa et de Deir Ezzor. Cette dernière province est quasi-entièrement aux mains de Daech, à l'exception d'une fraction de la capitale provinciale éponyme où civils et troupes progouvernementales sont assiégés depuis 2015. L'offensive de l'armée syrienne au sud de Raqqa en direction de Deir Ezzor est distincte de celle menée par des combattants kurdes et arabes soutenus par Washington pour chasser l'EI de cette ville qui était considérée comme le bastion syrien du groupe terroriste mais dont il a perdu environ la moitié. L'armée syrienne s'est par ailleurs emparée dans la nuit de samedi à dimanche d'Al-Soukhna, dernière localité contrôlée par l'EI dans la province centrale de Homs. Ce gain territorial ouvre aux forces gouvernementales un deuxième axe de progression vers la province de Deir Ezzor. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a annoncé hier dans un bulletin d'information l'adhésion, ces 24 dernières heures, de quatre nouvelles localités à la trêve en Syrie, ce qui porte à 2.135 leur nombre total. "Ces dernières 24 heures, quatre accords d'adhésion à la trêve ont été signés dans la province de Hama", précise le document publié sur le site de la défense russe.