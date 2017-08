Crise inter- palestinienne : Les salaires de la discorde

Le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé son intention de continuer à bloquer les versements à la bande de Ghaza, s'attirant de virulentes critiques du mouvement Hamas qui contrôle cette enclave. "Nous allons continuer à stopper graduellement les versements alloués à Ghaza jusqu'à ce que le Hamas respecte les termes de la réconciliation", a dit samedi soir M. Abbas cité par l'agence Wafa. "Depuis avant le coup d'Etat, nous payons un milliard et demi de dollars par an (50% du budget de l'Autorité palestinienne) à Ghaza", a-t-il dit en allusion aux combats fratricides de 2007. "Nous ne permettrons pas que cette situation se poursuive.

Ou les choses changent comme il faut ou on continuera à déduire ces fonds", a poursuivi M. Abbas qui cherche à faire pression sur le Hamas en bloquant notamment les paiements pour la fourniture d'électricité. Cela a conduit Israël, principal fournisseur d'électricité de l'enclave palestinienne, à réduire ses livraisons.

Par conséquent, l'enclave où habitent deux millions de personnes souffrant d'une pauvreté chronique est très peu alimentée en électricité. En réaction, le Hamas a dénoncé les déclarations "agressives" de M. Abbas qui "minent les efforts de réconciliation". Ces derniers mois, Mahmoud Abbas a été accusé par le Hamas de vouloir le déstabiliser en réduisant les salaires des fonctionnaires ou le paiement des services. Après le blocage des transferts d'argent à Ghaza, l'ONU avait dénoncé une punition collective pour les habitants de l'enclave.