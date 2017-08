Mer de Chine mÃ©ridionale : Querelles au sein de l'Asean

Les pays du Sud-Est asiatique peinaient hier à Manille à trouver un compromis sur l'attitude à adopter face à Pékin sur ses revendications expansionnistes en mer de Chine méridionale, le Cambodge défendant le géant asiatique à rebours du Vietnam, selon des diplomates.

Les ministres des Affaires étrangères des dix pays de l'Association des nations du Sud- Est asiatique (Asean) ne sont pas parvenus à publier comme prévu un communiqué conjoint à l'issue de leur rencontre samedi. Et de nouvelles négociations dimanche n'ont pas permis de débloquer la situation, ont déclaré à l'AFP deux diplomates prenant part aux discussions. Pékin revendique la quasi totalité de la mer de Chine méridionale, y compris près des côtes d'autres membres de cette organisation, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei. Pékin a renforcé ces dernières années sa présence dans cette mer stratégique où transitent chaque année cinq milliards de dollars de fret, en construisant des îlots artificiels susceptibles d'accueillir des bases militaires. Le Vietnam a réclamé que l'Asean durcisse le ton face à Pékin dans ce communiqué exprimant la préoccupation des membres face aux travaux entrepris par la Chine dans cette région disputée. Mais le Cambodge, l'un des principaux alliés de Pékin au sein de l'Asean, freine des quatre fers, selon ces diplomates. "Le Vietnam ne veut pas bouger et la Chine se sert de fait du Cambodge pour défendre ses intérêts", selon ces sources. Les Philippines, pour leur part, "font tout leur possible pour aider à un compromis". Les tensions en mer de Chine méridionale sont de longue date une épine dans le pied de l'Asean, organisation qui fonctionne au consensus et doit ménager des intérêts contradictoires sur le sujet. Les ministres des Affaires étrangères de l'Asean et leur homologue chinois, Wang Yi, ont toutefois adopté dimanche une feuille de route en vue de tenir des négociations sur la mise en place d'un code de bonne conduite en mer de Chine méridionale.

M. Wang a salué cette décision comme une avancée. Mais les analystes avaient tempéré par avance la portée d'une telle feuille de route, faisant valoir en particulier qu'elle surviendrait à l'issue de 15 années de négociations dont s'est servie la Chine pour consolider ses revendications sur des îles disputées. Ils soulignent aussi qu'on est vraisemblablement à des années de la mise en place effective d'un tel code. La réunion ministérielle de l'Asean s'est tenue en amont d'un forum sur la sécurité prévu lundi dans la capitale philippine avec les représentants de 26 pays et de l'Union européenne.