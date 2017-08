Regard, La clim : Un confort nÃ©cessaire

Le climatiseur est sans doute la plus belle invention qui puisse exister sur terre. Même le fameux facebook et autres trouvailles technologiques qui ont aujourd’hui, pignon sur notre vie, s’inclinent, y compris les accros du virtuel, devant l’effet instantané époustouflant, magique de cette machine, très «généreuse» envers nous. On est certainement gâté, chez-soi, dans nos véhicules et dans nos bureaux. C’est notre bonbonne d’oxygène, par ces temps de canicule. Y résister est un gros mensonge, une chimère. Sans ces derniers, nous courons, à coup sûr, un risque de disjonction. Peu importe les factures salées et les petits désagréments causés, ici et là, aux personnes fragiles et délicates quand on est en «panne» de fraîcheur, l’essentiel étant toujours de gagner quelques températures, d’adoucir un climat chaud et insupportable. Ces jours-ci, la consommation d’électricité, a atteint des pics historiques. Le climatiseur notre sauveur est toujours là, comme d’habitude, pour voler à notre secours, dans ces moments difficiles, pas seulement pour nous mais également pour nos pauvres morlingues qui ne cessent de voir des vertes et des pas mûres, comme chaque été. Le climatiseur demeure le produit phare pour les vendeurs de l’électroménager qui ne chôment point avec un thermomètre, en folie. C’est un fait, ces régulateurs de températures se vendent, comme des petits pains. Et ce n’est pas tout. Tenez-vous bien, les installateurs climaticiens deviennent de plus en plus rares, sous l’effet de la forte pression sur ces professionnels. C’est un métier qui rapporte, à l’heure où la clim s’invite dans nos foyers pour occuper une place de choix, au point de ne même réfléchir, un instant à s’en passer. La raison est toute simple : le bien être et du confort, se paient certes, cher, mais bon, garder sa maison au frais, mérite bien quelques sacrifices. Après tout, le jeu en vaut bien la chandelle.

Samia D