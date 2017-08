Bouira, Baignade dans les barrages : câ€™est risquÃ© !

Une caravane de l'Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) est arrivée samedi dernier à Bouira, où elle a entamé un travail de proximité pour sensibiliser les citoyens sur les risques de la baignade dans les barrages en cette période d'été et de grandes chaleurs, a-t-on constaté.

«Cette opération a été lancée lundi dernier pour sensibiliser les jeunes sur les dangers que pourrait constituer la baignade dans les barrages, où plusieurs cas de noyade ont été signalés depuis le début de la période estivale», a expliqué le directeur général de l'ANBT.

Selon le responsable, ce travail de proximité fait partie d'un programme visant à sensibiliser les gens sur les risques de la baignade dans les barrages à travers le territoire nationale. «Ce programme porte essentiellement sur une campagne menée au niveau des médias avec des spots publicitaires mettant en garde contre ce genre de baignade», a relevé M. Arezki Berraki.

Arrivés dans la matinée à Bouira, les agents de l'ANBT se sont rendus à Haizer (est de Bouira), où ils se sont rapprochés des citoyens des villages situés près du barrage de Tilesdit (Bechloul) pour expliquer aux jeunes l'ampleur des dangers que pourrait constituer la baignade dans les barrages.

«Le risque de noyade est énorme. Il incombe aussi aux parents de sensibiliser leurs progénitures sur ces dangers qui guettent leurs vies», a mis en garde un des agents de l'ANBT, rencontré par l'APS à Bechloul, où ils distribuaient des brochures portant des conseils et des mises en garde.

Cette caravane «sillonnera tout le territoire national, notamment les villages et Dechras situés près des barrages, afin de les sensibiliser sur ces risques. Nous avons préféré entamer ce travail de proximité par les wilayas de l'Est puis le Centre et enfin l'Ouest», a souligné le directeur général de l'agence.

Selon les chiffres fournis par M. Berraki, 19 cas de noyade dans les barrages ont été enregistrés cette année par l'ANBT à travers le territoire national.

«Nous travaillons et nous sensibilisons les gens afin d'éviter le pire», a-t-il dit. «Pour cela, dans le cadre de notre programme, nous envoyons des SMS par téléphone afin de sensibiliser et mettre en garde les citoyens sur les risques de noyade dans les barrages», a-t-il encore affirmé.

Les services de la Protection civile accompagnent l'ANBT dans ce travail de sensibilisation pour expliquer aux gens la complexité des opérations de sauvetage dans les barrages en cas de noyade, a conclu le responsable. (APS)