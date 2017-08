Lâ€™Ã©tÃ© Ã  Oran : Plus de 9 millions dâ€™estivants

Oran, comme chaque année est en tête des destinations touristiques du pays. En effet et rien qu’en mois de juillet, pas moins de 9.128.800 estivants ont foulé le sable des plages d’Oran de ses deux côtes est et ouest, a indiqué, avant-hier, M. Bentabet, chargé de la communication auprès de la direction de la Protection civile de la wilaya.

Les prévisions du flux touristique pour toute la saison portent ce chiffre à plus 20 millions d’estivants jusqu’à la prochaine rentrée sociale. Cette année, les autorités locales ont mis en place de nouveaux outils pour soutenir la saison estivale, parmi lesquels, l’ouverture d’une ligne de transport maritime reliant Oran à la ville côtière Aïn El Turck. Cette dernière qui a pour but de désengorger la circulation automobile sur l'axe de la corniche oranaise mais pas seulement. En effet, cette navette première du genre à Oran est aussi un moyen de loisir et une locomotive pour lancer de nouveaux investissements à l’exemple des restaurants bateaux.. Justement et au sujet du trafic routier pendant l’été, l’embouteillage constaté chaque jour, notamment les weekend sur les trois principaux axes routiers menant aux plages de la côte est et ouest, demeure le plus grand casse-tête pour les estivants «si vous prenez le départ vers 11h00 du matin, il faut espérer arriver vers 13h00, les jours de semaine et à 15h00 pendant le weekend» confie un citoyen qui invite les autorités locales à réfléchir et lancer de nouveaux ouvrages pour alléger le trafic routier de la liaison Oran-Aïn El Turck. L’été à Oran est associé, depuis des années aux soirées mouvementées jusqu’à l’aube. «A vrai dire, on préfère dormir la journée et profiter au maximum de ses longues nuits d’été» dira Arslane un franco-algérien vivant à Marseille qui a loué pour 21 jours au complexe les Andalouses. Justement c’est au niveau de ce complexe public relevant du groupe public HHT (hôtellerie, tourisme et thermalisme) que les efforts visant à booster le secteur du tourisme engagés par l’Etat, sont palpables et visibles. Dans cette optique, les autorités locales ont accordé depuis des années des autorisations permettant à des artisans et des commerçants exerçant des activités estivales de s’installer sur le long de ce boulevard. Dès la tombée de la nuit, les boutiques préfabriqués et baraques en guise de kiosques qui y sont aménagés sont pris d’assaut par une foule de consommateurs. «ici et pendant l’été, ont peut travailler pour toute l’année» assure un vendeurs d’articles et d’accessoires artisanaux venus du sud. A l’intérieur du complexe, la modernisation de la structure se poursuit.



Veiller à l’application du dispositif de l’accès gratuit aux plages



En effet, la station de thalassothérapie du complexe les andalouses qui fut un rêve il y a quelques années est désormais une réalité. Les travaux de sa réalisation sont presque finis «Actuellement nous sommes au stade de la décoration qui est assurée par les étudiants des Beaux Arts. Parallèlement à cela, nous sommes en train de former le personnel de l’encadrement. La formation est assurée par une compagnie étrangère (espagnole) et elle concerne les médecins, les kinésithérapeutes et les masseurs», a indiqué à notre journal le directeur général du complexe en début du mois de juillet dernier. Le montant de cet investissement est de 5 millions d’euros, avait-il ajouté avant d’expliquer que ce nouveau produit touristique est le premier du genre existant en Algérie «nous avons les dernières technologies et les derniers équipements allemands qui offre à nos futurs clients une prise en charge des plus modernes et performantes». La future station thalasso propose à ses clients un protocole de 18 soins pour les femmes et 15 pour les hommes. Il n’est pas inutile de souligner que l’Etat a injecté décidé un budget considérable pour mettre en valeur l’investissement initial que représente ce complexe. Ainsi, il a été rénové et modernisé les 400 chambres de l’hôtel et les 125 bungalows du complexe touristique ainsi que les 50 résidences. Idem pour les autres services à savoir, la cuisine, le restaurant et les espaces d’animation.

A cela s’ajoute, l’effort financier mobilisé au profit du développement humain. Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que la gestion anarchique et illégale des parkings auto par certains particuliers a été relativement maîtrisée cette année. Pour ce qui est de l’accès gratuit aux plages, les autorités locales ont mis en place un dispositif pour veiller à son application sur le terrain.

L’ex-secrétaire général de la wilaya avait menacé les élus locaux de poursuites judiciaires au cas de manquement à la directive du ministre de l’intérieur et des collectivités locales concernant la gratuité de l’accès à la plage.

Ce responsable a, toutefois, expliqué que «cette directive ne vise pas à interdire les jeunes d’exercer cette activité commerciale, mais d’exploiter la plage à des fins lucratives et, par conséquent, léser le citoyen dans son droit naturel étant un partenaire dans le sable, l’eau et la mer. Il a fait savoir dans ce sens qu’il a été demandé aux responsables concernés par l’exécution de cette directive d’installer des boxes à l’entrée des plages où les jeunes peuvent proposer des services de locations de leurs équipements comme les tables, les parasol, chaises etc., et par conséquent offrir aux citoyens la possibilité de choisir.

Amel Saher