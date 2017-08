Radieuse : Honneur aux artistes disparus et aux laurÃ©ats du Bac

La Radieuse vient d’honorer les artistes Blaoui Houari, Rachid Zehimi, Houari Ouinat, Ahmed Saïdi, et Khoula Balaska la plus grande moyenne au Bac 2017. Reconnaissante de leur talent, elle ,ne peut que saluer bas les grands artistes comme Blaoui El Houari, Rachid Zeghimi, Houari Ouinat, Ahmed Saïdi, de la grande audience qu’ils avaient auprès de la population algérienne. L’association Radieuse s’est encore une fois, mise en évidence en n’oubliant pas les figures de la culture algérienne, en l’occurrence le maître de la chanson oranaise, Blaoui El Houari, le comédien de grand talent, Rachid Zeghimi, l’artiste populaire Houari Aouinet et le chanteur. C’est aussi l’occasion de découvreur les talents, d’Ahmed Belhadj dit Saïdi. La Radieuse et son président, Kada Chafi, n’ont pas manqué d’honorer les familles de ces artistes qui ont écrit un pan de la culture populaire algérienne durant de longues décennies, et qui viennent de quitter le grand théâtre de la vie.

Cet hommage s’est déroulé en présence du ministre de la jeunesse et des sports, monsieur Hadi Ould Ali, du wali d’Oran, monsieur Mouloud Cherifi, du contrôleur de la sûreté nationale, monsieur Nouasri Salah et de figures emblématiques du football algérien, à savoir messieurs Belloumi, Kouici, Betrouni, Megharia, Benchiha, Hansal et sous le regard admiratif d’un nombreux public, au stade Reguig Abdelkader de Maraval.Dans une petite allocution, le président de la Radieuse a brossé succinctement le parcours de ces personnalités artistiques qui viennent de nous quitter, en souhaitant que leur parcours, tant sur la scène que dans la vie, soit un exemple pour la jeunesse algérienne actuelle. Et sous le slogan « le sport : valeurs et solidarité », Kada Chafi et les invités d’honneur ont remis des médailles, des trophées du mérite et des OMRA, aux familles des disparus, ce qui leur a mis du baume au cœur et ce sous les applaudissements des spectateurs présents.

La Radieuse a aussi honoré et de belle manière, l’invitée d’honneur à cette manifestation de soutien, la lycéenne de Skikda, mademoiselle Khoula Balaska, qui a obtenu la plus grande moyenne au Bac 2017. Cette brillante élève a reçu des mains du président de la Radieuse et des autorités présentes, à leur tête le ministre Ould Ali, un diplôme d’honneur, le trophée du mérite et des cadeaux de valeur, ce qui l’a ravi ainsi que les membres de sa famille, présents à la cérémonie. Une reconnaissance qui la motivera à faire aussi bien au cours de ses études supérieures, de même que le lycéen qui a obtenu la meilleure deuxième moyenne, toujours au Bac, le jeune Benyamina de Mascara, lequel a été honoré de la même manière par l’association Radieuse et ses invités de marque.

Ainsi, la Radieuse et son dynamique président, monsieur Chafi Kada, continuent à être le porte-drapeau du mouvement associatif, dans les opérations de soutien aux sportifs, aux artistes et aux intellectuels.