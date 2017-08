Vernissage : Akacha Talbi expose 50 ans de carriÃ¨re artistique

Réunissant ses plus belles œuvres depuis qu’il a embrassé l’art plastique, l’artiste peintre Talbi Okacha a inauguré, samedi après-midi, son vernissage de peinture à la galerie d’Art Mohamed-Racim.Les amoureux de l’art plastique pourront se délecter les yeux tout en admirant toutes les œuvres du peintre Talbi Okacha réunies dans un vernissage baptisé "1969-2017, rétrospective de 50 ans de peinture". En tout et pour tout, pas moins de 35 tableaux sont exposés dans la galerie d’art Mohamed-Racim jusqu’au 25 du mois en cours. Cette exposition qui se veut contemporaine est un "melting-pot" de tous les genres qui vont du figuratif à l’art le plus abstrait avec ses techniques mixtes, ses atmosphères surréalistes à ceux plus réalistes, évoquant l’amour de la terre, le voyage, la danse, la musique, de chatoyants portraits de femmes du Sud, la représentation de paysages retraçant la cueillette des olives en Kabylie ou encore, le décor envoûtant de la baie d’Alger. A cela s’ajoute l’exposition de l’art de l’enluminure et de la miniature. Il y a lieu de noter que cette exposition de vernissage est organisée par l’établissement Art et Culture de la wilaya d’Alger. L’exposition, qui est une vaste rétrospective de la carrière du peintre, donne à voir plusieurs œuvres récentes de l’artiste qui porte un intérêt particulier à la représentation imagée de la femme algérienne avec une série de portraits empreints d’impressionnisme et d’une utilisation très fréquente de symboles qui font directement référence au patrimoine et à l’identité. Ainsi les titres de ces toiles comme "Les porteuses de couscous", "femmes", "entourée" ou encore "un matin en famille" sont autant d’œuvres qui renvoient parfois à l’univers de M’hamed Issiakhem, un géant de la peinture figurative algérienne dont l’artiste semble s’être inspiré en travaillant certaines thématiques qui lui sont chères. Dans une autre série de tableaux, Akacha Talbi expose quelques paysages de la côte qui attire par sa beauté lointaine avec son horizon et influence le trait du peintre. Par ailleurs, des thèmes des plus naturels et proches d’un réalisme qui est modelé par la seule sensibilité de l’artiste sont comme des arrêts sur image où s’est focalisé le regard du peintre, à l’instar de ces reproductions de paysages urbains et de l’intérieur de mosquées dans un style rappelant aussi l’orientalisme, autre halte importante dans la carrière du peintre, lequel n’y adhère pas pour autant ou du moins complètement. Le plasticien propose également des œuvres proches des calligraphies usant des symboles comme matière première ainsi que quelques portraits dédiés à la femme targuie, à l’imzad ainsi qu’au costume traditionnel targui. Né en 1947 à Alger, Akacha Talbi a d'abord suivi une formation de tourneur ajusteur avant de rencontrer l'artiste peintre Ali Kortebi qui va l'initier à la peinture. Il réalise alors plusieurs paysages de Biskra et Bousâada qu'il propose pour adhérer à l'Union nationale des arts plastiques où il a rencontré M’hamed Issiakhem. En 1969, Akacha Talbi expose à l'occasion du premier festival panafricain et entame une formation de peinture pour, plus tard, enseigner le dessin. La présente exposition est un événement important pour l’artiste puisqu’elle constitue l’ensemble de sa démarche picturale durant les cinquante ans depuis le début de sa carrière dans la peinture, une passion qui l’a accompagnée toute sa vie.

Sihem Oubraham