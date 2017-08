Vente-dÃ©dicace dâ€™Abdelhak Bererhi : Une carriÃ¨re au service de lâ€™universitÃ© et de la politique

Abdelhak Bererhi a signé, samedi après-midi à la librairie du Tiers-Monde à Alger, le premier tome de son ouvrage Itinéraires, de l’université à la politique. Un récit autobiographique où l’auteur raconte ses longues années au service de l’université algérienne, avant de gérer le portefeuille de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous la présidence du défunt Chadli Bendjedid.

En présence d’un grand nombre d’amis, des membres de la famille et des collègues, venus acheter l’ouvrage de 700 pages paru tout récemment chez Necib Éditions, les retrouvailles étaient chaleureuses.

Ce témoignage est un devoir de mémoire d’un universitaire et intellectuel, pour partager avec son lectorat l’évolution de l’université algérienne et les conditions de travail des années précédentes. Itinéraires, de l’université à la politique, préfacé par Youcef Necib, se divise en sept titres. La première partie revient sur les repères du parcours. Des repères importants, dans la mesure où ils ont forgé sa personnalité et sa façon d’être. Son premier référent a été son paternel. C’était un imam des temps modernes, à Khenchela, qui lui a inculqué les notions de modestie, d’humilité, de tolérance, d’importance du dialogue, de nécessité de savoir d’écouter l’autre. Son second référent a été son professeur de philosophie, M. Corraze, qui lui apprit à réfléchir et à penser.

Il est même à l’origine de sa vocation médicale. Son troisième référent est son maître d’université, le professeur Saïd Slimane-Taleb, lequel lui a fait aimer l’enseignement et l’a aidé dans ses premiers pas dans la recherche scientifique. Son quatrième référent est le regretté Mohamed-Seddik Benyahia, ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec lequel il a commencé à réfléchir sur la réforme de l’enseignement supérieur. Mohamed Salah Yahiaoui, coordonnateur du parti FLN, du temps du Président Houari Boumediène, a été à l’origine, véritablement, de son incursion dans l’univers politique.

Plus tard, d’autres hommes marquèrent son cheminement, à l’image, entre autres, du Président Houari Boumediène, pour sa rigueur et ses capacités d’analyse, et le Président Chadli, un homme, selon lui, généreux et très proche des préoccupations du peuple.

Docteur en médecine et professeur en histologie embryologie, Abdelhak Bererhi a occupé plusieurs postes à responsabilités, comme celui de recteur de l’université de Constantine, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre de la Jeunesse et des Sports, ambassadeur dans plusieurs pays d’Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Kader Bentounès