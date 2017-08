Natation : L'AmÃ©ricain Lochte de retour Ã  la compÃ©tition

Le multiple champion olympique et du monde américain de natation, Ryan Lochte a renoué avec la compétition et fait son «come back», après une suspension de 10 mois, infligée lors des Jeux de Rio pour une affaire d'agression inventée. La star de la natation américaine a pris part à l'US Open, une compétition annuelle organisée à New York pour cette édition, terminant 5e du 100 m dos, en 55 sec 16/100. «C'est un bon point de départ (55 sec 16/100). C'est ce que je voulais faire en venant à ce meeting. Faire ce temps en m'étant aussi peu entraîné. J'ai encore de (beaux) restes», a expliqué l'Américain après sa performance, dans une vidéo publiée par la fédération américaine de natation. Par ailleurs, Lochte a assuré que pour l'avenir il sera vigilant. «Quoi qu'il puisse arriver (à l'avenir), je me montrerai plus vigilant», a-t-il dit, en visant un retour au plus haut niveau pour les Jeux de Tokyo-2020. En quête de reconnaissance après une expérience humiliante à Rio — ivre avec trois autres nageurs, il avait affirmé avoir été braqué par de faux policiers alors que les sportifs avaient en fait uriné sur les murs d'une station-service —, Lochte a assuré à la fédération qu'il était prêt à se battre pour revenir. «L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises pendant cette année, c'est que je suis un combattant. Je me relèverai toujours. Et je suis de retour», a lancé le sextuple champion olympique. Détesté par l'opinion publique après son aventure brésilienne — qui est désormais totalement derrière lui car la procédure judiciaire a été abandonnée en juillet —, Lochte a avoué avoir pensé au suicide, avant de se fixer de nouveaux buts, devenant notamment père il y a deux mois. «Avant, c'était seulement moi et ma nage, et ce que je voulais accomplir. Mais maintenant j'ai un objectif complètement nouveau, une nouvelle dynamique dans l'eau, a ajouté Lochte. Je ne me suis jamais senti comme ça, ma perspective de vie a complètement changé.»