Basketball : Team World bat Team Africa (108-97)

La Team World s'est imposée devant la Team Africa sur le score de 108 à 97 (mi-temps : 50-47), pour la deuxième édition de l'Africa Game, disputée à Johannesburg (Afrique du sud). Au coude à coude durant tout le match (77-77 à l'entame du dernier quart-temps), la Team World a fait la différence dans les dernières minutes de la rencontre, notamment grâce à Kyle Lowry (13 points, 5 passes et 7 rebonds) et André Drummond (14 points, 13 rebonds). La Team Africa s'est tout de même consolée avec le trophée de MVP décerné à Victor Oladipo (28 points, 9 rebonds, 5 passes). Cette rencontre organisée au profit de l'Unicef, de la fondation Nelson-Mandela et de S.O.S Chilren, a clôturé la 14e édition du Basket-ball without borders (BWB) Africa qui s'est déroulée du 2 au 5 août à Johannesburg avec la participation de trois jeunes basketteurs algériens : Adel Yazizaine (CRB Hamr el Aïn), Zineddine Souici (RC Rouiba) et Meriem Sadaoui. La première édition de ce match-exhibition avait eu lieu en 2015, déjà à Johannesburg avec une victoire de la Team Wolrd (101-97).