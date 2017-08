Escrime-AGE : Raouf Bernaoui rÃ©Ã©lu

Raouf Salim Bernaoui a été reconduit à la tête de la Fédération algérienne d'escrime (FAE) pour le cycle olympique 2017-2020 à l'issue de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue samedi au Centre sportif de Ghermoul (Alger). C'est le deuxième passage de Bernaoui à la tête de la FAE après le cycle olympique 2013-2016. L'Assemblée générale a également élu les membres du bureau exécutif composé de neuf personnes : Hamadou Youcef Khodja Nadia, Améziane Hocine, Hammache Moussa, Chibani Bahi, Amar El Hadj, Achour Mohamed, el Houari Mohamed, Boukhalfa Mohamed et Mezdoua Belkacem, selon le ministère de la Jeunesse et des Sports qui s'est chargé de donner l'information.

L'AGE de la FAE, déroulée en toute discrétion loin des regards de la presse, clôture l'opération de renouvellement des instances sportives algériennes en vue du mandat 2017-2020.