Mondial de vovinam viet vo dao : L'AlgÃ©rie conserve le titre de vice-champion

La sélection algérienne de vovinam viet vo dao qui a décroché un total de 27 médailles (12 or, 11 argent et 4 bronze) a conservé le titre de vice-champion du Monde de la discipline, à l'issue de la dernière journée du Mondial-2017 qui s'est déroulé à New Delhi (Inde).

PUBLIE LE : 07-08-2017 | 0:00