AthlÃ©tisme, Mondiaux/2017 : Gatlin sacrÃ©, Usain Bolt 3e

L'Américain Justin Gatlin, 35 ans et suspendu quatre ans pour dopage dans sa carrière, a décroché le titre de champion du monde du 100 m, en battant, samedi soir, à Londres, le Jamaïcain Usain Bolt, octuple champion olympique, seulement 3e pour le dernier 100 m de sa carrière.

Gatlin, champion olympique 2004 et du monde 2005 du 100 m, a bouclé la ligne droite en 9 sec 92/100e, devant son compatriote Christian Coleman (9.94) et Bolt en 9 sec 95. Gatlin avait déjà battu Bolt sur 100 m d'un centième de seconde lors du meeting de Rome en 2013. Jusqu'à l'acte final daté 5 août 2017, Bolt (30 ans) n'avait plus connu la défaite dans un grand championnat depuis les Jeux de Pékin (2008). Certes, le Jamaïcain avait été dépossédé du titre du 100 en finale des Mondiaux 2011 à Daegu (Corée du Sud) mais sans courir, après avoir été éliminé pour faux départ. En finale à Londres, Bolt a pris encore un départ moyen. Mais, cette fois, il n'avait plus le brillant d'autrefois pour refaire son retard. Le sprinter qui pesait aussi 11 titres mondiaux était arrivé à Londres avec pour seule référence chronométrique les 9 sec 95 de son succès à Monaco, le 21 juillet. Bolt fera des adieux définitifs à la compétition samedi 12 août avec le relais 4X100 m de son pays. "Je suis désolé de ne pas avoir pu terminer sur une victoire, mais je vous remercie pour votre soutien", a déclaré sur le stade le vaincu magnifique. Bolt a aussi fait l'accolade à Gatlin, qui a subi la bronca de la foule au moment de l'annonce de son succès.

Le Lituanien Andrius Gudzius sacré au lancer du disque



Le Lituanien Andrius Gudzius a remporté le titre de champion du monde du lancer du disque, avec un jet à 69,21 m, samedi soir au stade olympique de Londres, devançant de deux centimètres seulement le Suédois Daniel Stahl (69,19 m). La médaille de bronze est revenue à l'Américain Mason Finley, qui a réalisé un lancer à 68,03 m à sa deuxième tentative. Tout s'est d'ailleurs décanté au 2e essai, Gudzius et Stahl effectuant leurs meilleurs jets pour l'occasion. Gudzius, 26 ans, succède au Polonais Piotr Malachowski, tenant du titre et vice-champion olympique à Rio l'an passé, mais seulement cinquième de de la finale, avec 65,24 m. Le Jamaïquain Fedrick Dacres a terminé au pied du podium (65,83 m). Champion olympique à Rio, l'Allemand Robert Harting, triple champion du monde, a pris la 6e place (65,10 m). Gudzius perpétue la tradition lituanienne du disque, illustrée il y a quelques années par le géant Virgilijus Alekna, double champion olympique et du monde.



Le Sud-Africain LuvoManyonga sacré au saut en longueur



Le Sud-Africain Luvo Manyonga, meilleur performeur mondial de la saison (8,65 m), a remporté le titre de champion du monde du saut en longueur, avec un bond en 8,48 m, devant l'Américain Jarrion Lawson à 8,44 m, samedi à Londres. Un autre Sud-Africain, Ruswahl Samaai, s'est emparé de la médaille de bronze, avec un saut à 8,32 m, soit cinq centimètres de mieux que le Russe évoluant sous drapeau neutre, Aleksandr Menkov (8,27 m).



L'Ethiopienne Almaz Ayana sacrée sur 10.000 m



L'Ethiopienne Almaz Ayana a décroché le titre de championne du monde du 10.000 m samedi soir au stade olympique de Londres, en 30 min 16 sec 32/100e, meilleure performance mondiale de la saison, devançant de plus de 45 secondes sa comptariote Tirunesh Dibaba (31:02.69). La médaille de bronze est revenue à la Kényane Agnes Tirop (31:03.50). Ayana, championne olympique sur la distance l'an passé à Rio avec le record du monde (29:17.45), est partie seule entre le 4e et le 5e kilomètre, reléguant la concurrence très loin derrière elle.