Dans la lucarne : Kylian MbappÃ©, lâ€™algÃ©rien

Tout le monde sait que le jeune prodige monégasque Kylian Mbappé avait défrayé la chronique durant ce mercato estival européen. Les « grosses pointures » sont en train de se « l’arracher ». Chacun veut gagner l’un des transferts du siècle après celui réussi, il y a quelques jours par Neymar, qui a opté pour le PSG en provenance du Barçà. Ce dernier justement fait tout ce qui est en son pouvoir pour se payer ce joueur âgé à peine de 18 ans en vue de suppléer le départ inattendu de Neymar. Il faut dire que la transaction ne se présente pas sous de bons auspices du fait que le club de Monaco, le leader sortant du championnat de France, ne veut pas le laisser partir, même si le joueur a montré qu’il veut partir durant cet été. Le Real de Madrid de Zinedine Zidane le veut plus que tout. D’ailleurs les meringués ont été les premiers à solliciter ses services. L’affaire est en train de traîner en raison de la présence de la BBC. Mbappé ne veut pas faire « banquette » s’il vient au Real de Madrid. C’est pour cette raison que le Real et Zidane s’activent afin de favoriser le départ de Garreth Bale qui n’a pas donné satisfaction lors de la virée américaine. Il faut dire que les enchères ne cessent de monter au point d’atteindre les 180 millions d’euros si l’on ajoute les variables. Il est clair que les prix des joueurs grimpent à une vitesse grand « v » depuis la « clause de Neymar ». Ceci dit, c’est une très bonne chose qu’un jeune de 18 ans puisse être convoité de la sorte par les meilleurs clubs de la planète si l’on ajoute Manchester United et City. Ce joueur qui avait joué à 16 ans et quelques jours au sein de l’équipe première de l’ASMonaco a fait du chemin en un laps de temps très court, au point « d’affoler les compteurs» aujourd’hui. Ce jeune natif de Bondy (Seine st Denis) est issu d’une famille très sportive. Son père (Wilfried, 46ans), d’origine camerounaise, est un ancien footballeur à Bondy avant de devenir éducateur par la suite au sein de ce même club. Sa mère, Faiza Lamari, âgée de 42 ans, d’origine algérienne, est une handballeuse d’un niveau plus qu’appréciable. Elle avait joué, elle aussi, à Bondy. Les parents, très sportifs, ont éduqué comme il se doit leur « nourrisson » au point de gérer de main de maître sa carrière. Il faut dire que Bondy a été le point de ralliement de cette famille, cimentée admirablement bien par le football et aussi par le handball. La mère Faiza, l’algérienne, est une «mordue» de handball et elle l’aime plus que tout. Aujourd’hui, leur fils Kylian Mbappé est au firmament de son talent et de sa réussite en dépit de son jeune âge (à peine 18 ans). Il est clair et eu égard à ses origines algériennes, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, et son Bureau fédéral doivent se pencher un peu plus sur le dossier en vue de l’enrôler un jour ou l’autre. C’est vrai qu’il a déjà été sélectionné par Didier Deschamps, mais comme il est encore jeune, il est fort possible qu’il change d’avis un jour ou l’autre. Ce n’est pas encore perdu pour ce joueur de le voir un jour en sélection d’Algérie. Tout dépendra du joueur et des ses parents et notamment de Faiza, sa mère, qui ne se laisse pas faire facilement. Elle aura certainement son mot à dire, même si cette question relative aux ambitions du joueur n’a pas encore été abordée. Toujours est-il, il ne faudra pas baisser la garde. Il faudra toujours tenter quelque chose jusqu’au bout. On ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que Mbappé changera de position d’ici là. Pour cela, la FAF devra mettre le «turbo». Car qui ne « tente rien n’a rien » ! Dans l’hexagone, on fait tout pour ne pas parler des origines algériennes de sa mère Faïza, la handballeuse. On craint l’effet d’entraînement et l’intérêt que peut porter les algériens à une telle «pépite». On a le droit de rêver !

Hamid Gharbi