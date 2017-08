Paris SG, PastorÃ© (attaquant) : Â« On va aider Neymar pour qu'il devienne le meilleur joueur du monde Â»

"On va l'aider pour qu'il devienne le meilleur joueur du monde", a déclaré Javier Pastore, ravi comme ses coéquipiers de l'arrivée de Neymar au Paris SG, samedi après la victoire contre Amiens (2-0) et la présentation de la recrue star au Parc des Princes. "C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Pour nous c'est fantastique, on est très content de son arrivée. On attend seulement qu'il puisse jouer pour commencer à nous aider pour tout gagner cette année", a déclaré l'Argentin, en zone mixte, alors "Ney" n'a pas pu effectuer ses grands débuts en raison d'un problème administratif. "Le jeu ne va pas changer avec lui, on a un jeu de possession comme Barcelone, avec beaucoup de mobilité. C'est un joueur décisif, quelqu'un qui marque. Toute l'équipe, on va l'aider pour qu'il devienne le meilleur joueur du monde", a-t-il ajouté, deux jours après l'officialisation du transfert de Neymar au PSG pour un montant record de 222 millions d'euros. Comment ont-ils trouvé la star brésilienne au niveau humain ? "Il est tranquille, il est timide", répond Pastore, tandis que pour Adrien Rabiot, "c'est vraiment quelqu'un de cool, de posé, qui a le bon état d'esprit, joyeux". "(Vendredi) On l'a fait chanter, il s'est prêté au jeu tout de suite. On voit qu'il est vraiment content d'être là. C'est ce qu'il nous a dit en tout cas, je pense que c'est sincère. Il a dit aussi qu'il a avait hâte de commencer", a ajouté le milieu de terrain français du PSG. Signe de la bonne ambiance avec ses nouveau camarades, Neymar a par exemple remercié Pastore pour lui avoir laissé prendre le N.10 du club parisien. "Cela a été très facile (de lui donner). Je savais qu'il avait envie du N.10. Je sais que pour le club c'est très important d'avoir un N.10 comme Neymar, pour tout ce que cela représente. Pour moi retourner au N.27 ce n'est pas un problème, j'aime beaucoup ce numéro. Je suis content de l'avoir eu après +Ibra+ et avant Neymar, pour moi c'est fantastique", a indiqué l'Argentin. "On attend à ce qu'il commence à s'entraîner avec nous pour jouer et aider cette équipe à s'améliorer, et passer un niveau supérieur. C'est un joueur extraordinaire, on sait ce qu'il peut apporter", a-t-il ajouté.