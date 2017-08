DRB Tadjenanet : Ighil sâ€™en va, Mouassa pressenti

L’ex-entraîneur de la sélection nationale du MCA, de l’USMA, de la JSK de l’ASOChlef, avec laquelle il a obtenu le titre de champion d’Algérie dans le premier championnat professionnel, Meziane Ighil, vient de quitter la barre technique du DRBT à l’amiable. Sans fournir d’explications, Meziane avait réussi à assurer le maintien de ce club de l’Est algérien qui pratique un football assez chatoyant. Gouaiche, le président de ce club, qui n’a pas manqué de remercier le travail effectué par Ighil et Mourad Ouardi, ne veut pas perdre trop de temps avant de choisir un nouveau coach du fait que le temps presse. Il a aussitôt jeté son dévolu sur Kamel Mouassa qui a réussi un grand travail avec le MCAlger. Il s’agit d’un bon choix qui pourrait transformer le visage de cette sympathique formation du DRBT qui ne cache pas ses ambitions dans le championnat national qui débutera le 25/26 août courant. On ambitionne de faire bonne figure et éviter de jouer pour la relégation comme ce fut le cas durant l’exercice qui vient de s’achever où le DRBT a réussi miraculeusement à s’en sortir lors de l’ultime journée du championnat national Ligue1.

H. G.