MCA : stage de prÃ©paration en France

Le Mouloudia d’Alger s’envolera aujourd’hui en direction de la ville française de Lyon pour son stage de préparation d’intersaison. La délégation algéroise se rendra ensuite à Tignes-le Lac, une station de ski proche de la Suisse où de nombreuses équipes ont l’habitude de venir effectuer leur préparation.

Ce séjour s’étalera jusqu’au 20 du mois. Le désormais nouveau président du club, en l’occurrence Kaci Said, a souhaité la programmation de trois rencontres amicales au minimum durant se stage, en attendant de connaitre la décision du futur coach du doyen, Nando Vasquez. Le technicien espagnol, qui a reporté sa venue à Alger une première fois faute de visa, devait arriver en fin de journée pour signer son contrat et accompagner l’équipe en France. Cet entraineur, âgé de 62 ans, a dirigé plusieurs formations du championnat ibérique. Durant les deux dernières saisons, il a entrainé la formation de Mallorca, reléguée en fin d’exercice en Liga Adelante. Le coach rejoindra sa nouvelle formation à son lieu d’hébergement à l’école d’hôtellerie d’Ain Benian, pour être présenté aux joueurs. Nando Vazquez devait être accompagné d’un préparateur physique. Pour rappel, le Mouloudia est la dernière formation de Ligue Une à avoir repris le chemin des entraînements. Les camarades de Hachoud s’entrainent depuis une dizaine de jours dans la forêt de Bouchaoui sous la houlette de Rafik Saifi, qui devrait normalement rester dans le staff technique, et le préparateur physique Dris Labane, dont l’avenir au MCA est encore incertain. Durant cette première partie de préparation l’équipe à été soumise à un travail purement physique. C’est en France que les choses sérieuses débuteront, avec la préparation physique spéciale et la phase précompétitive. A noter que la nouvelle direction du club, qui n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec certains éléments en prévision d’une révision à la baisse du salaire, à l’image de Gourmi, Mokdad ou encore Kacem, a engagé cinq nouveaux joueurs, à savoir le Nigérian Barabas, le Malgache Amada, Boulakhoua (USMH), Bendebka (NAHD), Balegh (USMBA) et El Mouaden (DRBT). Par ailleurs, le contrat de prêt de Mansouri a été reconduit pour une nouvelle saison, alors que les jeunes talents des U 21, Amachi et Kasdi ont été promus en équipe première.

Rédha M.